Elbistan kara teslim olacak

Kent yaşamı ve ulaşımda zorlukları beraberinde getirse de ‘kar senesi var senesi’ düşüncesiyle başta çiftçiler olmak üzere toplum genelinde bereket olarak beklenilen kar, sonunda yağacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı hava tahminlerine göre, Elbistan’da cuma gününden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor. Gece sıcaklıklarının eksi 1, gündüzün de 8 derece arasında seyredeceği Elbistan’da kar yağışının pazartesi gününe kadar devam etmesi tahmin ediliyor.

Yetkililer, yoğun kar yağışının neden olabileceği ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için vatandaşları uyardı.