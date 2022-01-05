Elbistan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, 53 üniteden oluşacak

Genel Müdür Kavak, KASKİ’nin 2021 yılı içerisindeki çalışmalarıyla ilgili bir değerlendirme yaptı.

İl genelinde 2021 yılı içerisinde toplam 770 bin metre içme suyu şebekesi ve hat döşemesi yapıldığını belirten Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Ahmet Kavak, “İçme suyu yetersizliği yaşayan bölgelerde 70 adet sondaj kuyusu açılmış, 100 adet yeni depo yapımı tamamlanmış ve 65 adet kaptaj yapılmıştır. İl genelinde toplam 155 bin metre kanalizasyon hattı ve 27 bin metre yağmur suyu hattı çalışmalarını tamamladık.

Kahramanmaraş'a kazandırdığı modern atık su arıtma tesisleriyle şehri çevreci bir kimliğe büründüren KASKİ Genel Müdürlüğü, Merkez İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin ikmal inşaatlarını 2021 yılı içerisinde tamamlayarak ayrıca tesise güneş enerjisi santralini kurarak faaliyete geçirdi. Güneş enerjisi santraliyle tesisin enerji ihtiyacının 5’te 1’ini karşılanmaktadır” dedi.

Kavak, ilçelerdeki çalışmalarla ilgili de, “Ekinözü ilçemizde 93 bin metre içme suyu şebeke hattı yenilemesi ve 4 adet ilave içme suyu deposu yapılmıştır. Tamamlanan çalışmaların yanı sıra Pazarcık ilçemizde de içme suyu çalışmalarına hızla devam ediyoruz” bilgilerini aktardı.

2020 yılında inşaat çalışmalarına başlanan Elbistan Atık Su Projesi’nin de programa uygun olarak sürdüğünü anlatan KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak, “18 milyon Euro maliyetli Elbistan Atık Su Projesinin inşaat çalışmalarına da 2020 yılında başlayarak 2021 yılı içerisinde çalışmalarımızı proje programına uygun olarak devam ettiriyoruz. Avrupa Birliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile KASKİ tarafından finanse edilen işin kapsamında, 22 bin 567 m³/gün kapasiteli ileri biyolojik atık su artıma tesisi ile 33 km kolektör hattı ve kanalizasyon şebeke hattı yapacağız. 92 bin m² alanda kurulacak ileri biyolojik atık su arıtma tesisinde ön arıtma, biyolojik arıtma, anaerobik çamur çürütme, çamur yoğunlaştırıcı, susuzlaştırıcı, kurutma, koku giderme ve enerji üretim üniteleri başta olmak üzere toplam 53 ünite yer alacak. Tesisten elde edilecek biyogaz, enerji ünitesi aracılığıyla tesisin enerji ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayacak.

Bu yatırım çalışmalarının dışında 185 Çağrı Merkezimize bildirilen 111 bin başvuruyu, sahadaki ekiplerimize yönlendirerek çözüme kavuşturduk” ifadelerini kullandı.