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Elbistan HEM’de kursiyerlere müzik ziyafeti

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kursiyerlere yönelik müzik dinletisi etkinliği yapıldı.

Elbistan HEM’de kursiyerlere müzik ziyafeti
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Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kursiyerlere yönelik müzik dinletisi etkinliği yapıldı.

Elbistan HEM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü farklı bir etkinlikle kutladı. Meslek sahibi olmak için açılan kurslara katılan kadın kursiyerlere yönelik olarak Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korusu tarafından müzik ziyafeti sunuldu.

Gençlik Merkezi’nin spor salonundaki etkinliğe, Elbistan HEM Müdürü Bayram Alış, usta öğreticiler, öğretmenler ve kursiyerler katıldı. Katılımcılar, Türk Halk Müziği Korosu’nun seslendirdiği ezgilerle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü gönüllerince kutladı.

Etkinlikle ilgili olarak bilgi veren Elbistan HEM Müdürü Bayram Alış, “Her yıl binlerce kadın, meslek sahibi olmak için çeşitli kurslarımıza katılıyor. El emeği göz nuru dökerek aldıkları kursta başarılı olmaya çalışıyor. Biz de kadın kursiyerlerimiz için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü daha özel kılmak istedik. Türk Halk Müziği Koromuz, bir müzik dinletisi sundu. Günün stresini atma imkanı yakalayan kadınlarımız gönüllerince bu anlamlı günlerini kutladı. Koromuza ve katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Kadın kursiyerler de bu özel programda emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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