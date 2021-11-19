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Elbistan havzasında desteklenecek ürünler belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021 yılı havzalarda desteklenecek ürünleri açıkladı. Buna göre, Elbistan havzasında arpa, aspir, buğday, mısır (dane), kuru fasulye, nohut, yem bitkileri ve patates destekleme kapsamında olacak.

Elbistan havzasında desteklenecek ürünler belli oldu
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında, ülkede arz açığı bulunan, stratejik öneme haiz, bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi - sağlığı ve hayvansal üretim açısından önemli (buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, çay, fındık, zeytin-zeytinyağı, patates, soğan (kuru) ve yem bitkilerinden oluşan 21 üründe mazot-gübre, sertifikalı tohumluk kullanım, fark ödemesi, yem bitkileri, fındık alan bazlı gelir destekleme uygulamaları yürütülüyor.

Bu çerçevede 2021 üretim yılında tarım havzalarında desteklenecek ürünlerin belirlenmesi amacıyla; iklim, toprak, topoğrafya, su kısıtı, istatistiki veriler, ekim nöbeti ve il/ilçe müdürlükleri ile STK önerileri birlikte değerlendirilerek ürün listeleri oluşturuldu.

Bakanlığın yayımladığı listede Elbistan havzasında desteklenecek ürünler, arpa, aspir, buğday, mısır (dane), kuru fasulye, nohut, yem bitkileri ve patates olarak sıralandı.

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Elbistan Havzasında Desteklenecek ürünler Belli Oldu