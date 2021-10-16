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Elbistan-Göksun yolunda zincirleme kaza: 2 yaralı

Elbistan-Göksun karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazada, 2 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Elbistan-Göksun yolunda zincirleme kaza: 2 yaralı
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Alınan bilgiye göre, Çağılhan Mahallesinde, Battal K. idaresindeki 46 HR 756 plakalı araç aynı yöne giden Mehmet A.’nın kullandığı 12 AAC 320 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Savrulan kamyonet de arıza yaptığı için yol kenarında duran başka bir araca çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Kadir K. ile Fadime K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelinin ardından Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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ElbistanGöksun Yolunda Zincirleme Kaza: 2 Yaralı