Elbistan Fen Lisesi’nden 8.sınıflar için ödüllü LGS provası  

Öğrencilerin, ciddi bir sınav provası yapmalarını amaçladıklarını belirten Şahin, dereceye girenlerin de altın ve çeşitli ödüllerin sahibi olacağını söyledi.

Okul olarak kapsamlı sınav hazırlamada deneyim kazandıklarını ifade eden Elbistan Fen Lisesi Müdürü Mikail Şahin, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Elbistan Fen Lisesi olarak ilçe genelinde bir ilki gerçekleştirerek 8.sınıflara yönelik olarak matematik yarışma sınavı düzenlemiştik. Düzenlemiş olduğumuz ödüllü 8.sınıflar LGS matematik sınavı yoğun katılımla gerçekleşen ve sınav sonrası yapmış olduğumuz analiz ve değerlendirmeler sınavın sıralama ve başarı yönünden LGS’deki başarıya olumlu etkisinin yanında ölçme yönünden de paralellik sağladığını göstermişti. Sonraki süreç zarfında ise dünya genelinde olumsuz yönde etkisini gösteren Covid-19 Pandemisi sebebiyle gelenek haline getirdiğimiz bu sınav sürecini elimizde olmayan sebeplerden ötürü gerçekleştiremedik” dedi.

LGS formatında yapılacak sınav için titiz bir hazırlık sürecinin olduğuna dikkati çeken Şahin, “Geçmiş yıllarda sadece matematik adına düzenlediğimiz bu sınavın bu yıl kapsamında ve formatında birtakım revize ve yeniliklere gittik. İlçe genelinde tüm 8.sınıf öğrencilerine birebir LGS formatında yapma kararı aldık. İlçemiz 8.sınıf öğrencilerine LGS sınavı öncesi bir nevi bir prova olacak bu sınav tam LGS standartlarında ve tüm 8.sınıf öğrencilerine ücretsiz olarak yapılacak. Ve yine LGS sınavında olduğu gibi kendi okullarında iki oturum halinde uygulanacak” ifadelerini kullandı.

Sadece yapmış olmak için değil, öğrencilere gerçek anlamda LGS öncesi ciddi bir sınav provası atmosferini yaşatmak için kolları sıvadıklarını anlatan Şahin, şöyle devam etti:

“Elbistan Kaymakamlığımızın onayı ve desteği ile Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile işbirliği halinde, Türk milli eğitiminin genel amaçları doğrultusunda, öğrencilerin sınav kaygısını gidermeye yönelik olumlu bir katkı sağlamak, yıl boyunca çalışan 8.sınıf öğrencilerinin öğrenme etkinliklerini pekiştirmek amacıyla böyle büyük bir organize ile sınav yapacağız.

Okulumuz Elbistan Fen Lisesi YKS sınavı MSÜ sınavlarında ilk 100 içerisinde öğrenci bulunduracak düzeye gelmiştir. 2021 YKS sonuçlarında il genelinde zirveye çıkmış olup Kahramanmaraş’ın tamamından Türkiye geneli ilk bin içerisinde yer alan sayısal alanda toplam 15 öğrenciden 5 öğrenci okulumuz öğrencisidir. Elbistan Fen Lisesi ODTÜ, Boğaziçi, Cerrahpaşa, Hacettepe gibi Türkiye’nin seçkin üniversitelerinin tıp ve mühendislik fakültelerine öğrenci yerleştirir duruma geldi. YKS ve akademik başarıda sınavlar ve akademik başarı haricinde de projeler, bilimsel etkinlikler, sosyal ve kültürel etkinlikler ile her zaman ilki gerçekleştiren, yol açarak örnek uygulamalarla rol model olan bir kurum haline gelmiştir.

Okulumuzun ilçemiz ve bölgemiz nezdinde vizyonu ve yüklendiği misyonu ile örtüşecek şekilde gelecek yıllardaki aday öğrenci kitlemiz olan 8.sınıf öğrencilerimizin tamamına yönelik olarak birebir LGS formatında böyle bir sınav yapmak ilçe öğrencilerimizin eğitimine Elbistan Fen Lisesi olarak bir katkı sunmaktır. İlçemizdeki resmi ve özel ortaokulların 8.sınıf öğrencilerine yönelik olarak Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile işbirliği halinde okulumuz koordinesinde ve Elbistan Ortaokulu, Şeker Ortaokulu, Ali Tekinsoy Ortaokulu, Şehit Teğmen Harun Kılıç Ortaokulu gibi ilçemizin güzide ortaokullarıyla istişare halinde 15 Mayıs 2022 tarihinde sözel ve sayısal olmak üzere toplam iki oturumlu, öğrencilerimizden hiçbir şekilde ücret talep etmeden tamamen onlara fayda sağlaması yönünde LGS deneme sınavı düzenlenecektir.”

Sınav sonucunda dereceye girecek öğrencilere verilecek ödüllerle ilgili de bilgi aktaran Elbistan Fen Lisesi Müdürü Mikail Şahin, “Eş zamanlı olarak uygulanacak sınavda 1.olan öğrenciye çeyrek altın, 2.olan öğrenciye gram altın, 3.olan öğrenciye gram altın, 4,5 ve 6.sırayı elde eden öğrencilere 500₺, 7,8,9 ve 10.öğrencilerimize de 200₺ tutarında hediye çekleri tören ile verilecektir. ayrıca ilk 3 dereceye girecek okullara plaket, katılım ve başarı belgesi de verilecektir. Tüm resmi ve özel ortaokullarımız yarışmaya davetlidir ve sınav giriş başvurusu için öğrencilerimizin halen 8.sınıf olarak öğrenimlerin devam ettikleri kendi ortaokul müdürlüklerine müracaat etmeleri yeterlidir. Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileriz” dedi.