Elbistan Fen Lisesi öğrencileri başkenti gezdi

Elbistan Fen Lisesi, hayalini kurdukları üniversitelere yerleşmek için yoğun bir tempoda çalışan öğrencileri için; hem üniversiteleri hem de başkenti tanıtmak için özel bir gezi programı düzenledi.

Geziye, okul yöneticileri, öğretmenler ve 39 öğrenci katıldı. Gezide, Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi’ni görme imkanı bulan öğrenciler, Anıtkabir başta olmak üzere başkentin birçok yerini de dolaşarak moral depoladı.

Geziyle ilgili olarak değerlendirme yapan okul müdürü Mikail Şahin, öğrencilerini akademik olarak isteklendirmek ve milli-manevi duyguları görerek yaşamalarına katkı sağlamak için gezi programları düzenlediklerini söyledi.

Pandemi sürecini sıfır vaka ile devam ettirdiklerini anlatan Şahin, “Derslerimiz, DYK kurslarımız, soru çözüm ve analizlerimiz, rehberlik çalışmalarımız, bireysel öğrenci takiplerimiz üst düzey performans ile ve öğretmenlerimizin fedakârlıkları ile devam etmektedir. Bu kapsamda pandemi sonrası ilk gezimiz olarak 39 öğrencimizle Ankara Hacettepe Tıp Fakültesine ve Ankara’nın milli ve manevi mekânlarına gezi düzenledik. Elbistan Fen Lisesi öğrencileri, müdür yardımcımız, beden eğitimi öğretmenimiz ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenimiz nezaretinde Ankara ve üniversite gezimizi tamamladık” dedi.

Şahin, şöyle konuştu:

“Ankara gezimiz Atamızın ebedi istinatgâhı olan Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Anıtkabirde bulunan kurtuluş müzesi öğrencilerimiz tarafından gezilerek milletimizin destansı bağımsızlık mücadelesine bilgi ve belgelerle şahitlik edildi. Ayrıca okulumuzda devam eden “Değerler Eğitimi” “Manevi Kazanım Etkinlikleri” çerçevesinde, planlanan Ankara’nın manevi mimarı Hacı Bayram’ı Veli’nin türbesi ile camii ve o bölgede bulunan tarihi mekânlar ziyaret edilerek öğrencilerimizde manevi şuurun oluşmasına katkı sunuldu. Akabinde Ankara kalesi ziyaret edilerek tarihi ve turistik yerler hakkında bilgiler alındı. Bu gezinin rehberliği, daha önceden okulumuzdan mezun olan ve üniversite hayatını Ankara’da devam ettiren eski öğrencilerimiz tarafından yapıldı. Önceki mezunlarımız olan ve şuan Hacettepe Tıp fakültesinde eğitimlerini sürdüren öğrencilerimizle buluşarak Hacettepe Tıp Fakültesinde Elbistan Fen Lisesi öğrencilerimize üniversiteyi tanıtıcı sunum ve kampüs gezisi yapıldı. Bu öğrencilerimiz, Ankara’daki üniversiteler hakkında geniş bilgiler vererek geziye katılanların bilinçlenmelerine ve şuurlu hareket etmelerine katkı sundular. Okul olarak bu tür maddi manevi bilinçlenmeye katkı sağlayan gezilerimiz devam edecektir. Uzun süren Pandemi sürecinin etkilerinin hızlıca atılması ve pandemi sürecinden sonraki ilk gezi olması hasebiyle de gezimiz öğrenciler üzerinde olumlu bir etki oluşturmuştur.”

Şahin, “Fen lisesi olmanın bilinci içerisinde geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize ülkemizin önemli üniversitelerini ve her bir karışı değerli olan güzel yerlerini tanıtmak misyonumuzun bir parçasıdır. Ayrıca geleceğin bilim insanları olacak bu gençleri ülkelerine, milletlerine ve dahi devletlerine hizmet etmeleri için, onları her şeyin üstünde tutan bir ruhla yetiştirmek için canla başla çalışmak boynumuzun borcudur dedi. Okul olarak öğrencilerimizde bilinç oluşturmak maksadıyla Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesinden randevu alarak gezimizi gerçekleştirdik. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluşundan günümüze kadarki misyonu, bölümleri, komiteleri, dersleri, ayrıntılı bir şekilde bizzat okulun doktor öğrencileri tarafından tanıtıldı. Fakültenin müsait olan bölümleri öğrencilerimiz tarafından gezilerek görüldü. Gezimiz çok faydalı ve bir o kadar da eğlenceli geçti” dedi.