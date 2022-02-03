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Elbistan Devlet Hastanesi’nde ilk stent uygulaması yapıldı

Elbistan Devlet Hastanesi’ne kazandırılan ve birçok ilde bile bulunmayan Kalp Merkezi’nde ilk stent uygulaması başarı ile yapıldı.

Elbistan Devlet Hastanesi’nde ilk stent uygulaması yapıldı
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Elbistan Devlet Hastanesi’ne kazandırılan Kalp Merkezi, 2021 yılı aralık ayının başından beri hizmet veriyor. Hizmete başladığı günden beri, çok sayıda hastanın anjiyo işleminin yapıldığı Kalp Merkezi’nde bir ilke daha imza atıldı.

Sadece Elbistan, Afşin, Nurhak, Ekinözü ve Göksun’un değil, Malatya ile Sivas’ın da bölgeye yakın ilçelerinin adeta kalbi konumuna gelen Elbistan Devlet Hastanesi Kalp Merkezi; anjiyo ünitesi, anjiyografi cihazı kurulu katater laboratuarı, 8 yataklı ikinci seviye koroner yoğun bakım servisi, üçüncü seviye bir izolasyon odası, 5 yataklı kardiyovasküler cerrahi (kvc) yoğun bakım birimi ve 2 adet kalp damar cerrahisi ameliyathanesini bünyesinde barındırıyor.

Tam donanımlı Kalp Merkezi’nde anjiyonun ardından ilk stent uygulaması da başarıyla gerçekleştirildi.  61 yaşındaki kadın hastanın bacak atardamarındaki balonlaşmaya stent-greft uygulaması yapıldı. Prof. Dr. Alptekin Yasım ve Uzman Dr. Ülker Kaya tarafından yapılan ve yaklaşık 2 saat süren operasyon ile diz bölgesindeki bacak atardamarındaki balonlaşma (anevrizma) başarı ile tedavi edildi. Genel durumu iyi olan hasta 1 gün hastanede yatırıldıktan sonra taburcu edildi.

Görülme sıklığı yüksek olan ve müdahalede geç kalındığında telafisi mümkün olmayan sağlık sorunlarına sebep olan kalp damar hastalıklarında erken teşhis ve tedavi için büyük işlev üstlenen Elbistan Devlet Hastanesi Kalp Merkezi, anjiyodan sonra bu alanda da hastalara yerinde hizmet verecek.

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Elbistan Devlet Hastanesinde Ilk Stent Uygulaması Yapıldı