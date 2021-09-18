Elbistan'da 250 polisle ‘Huzur-Güven’ uygulaması

‘Huzur-Güven’ uygulamasının startı, saat 21.00’de verildi. Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli yaklaşık 250 polis katıldı. Sivil ve resmi ekipler, iİçe genelindeki parklar, bahçeler, metruk binalar, umuma açık yerler başta olmak üzere çayevleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda denetimlerde bulundu. 60 umuma açık işyeri ve 9 da derneğin denetlendiği uygulamada, 635 vatandaşın GBT kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan GBT kontrolünde aranması olduğu ortaya çıkan 2 şahıs işlemleri için emniyete götürüldü. Ayrıca yapılan aramalarda 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

‘Huzur-Güven’ uygulamasının trafik ayağında ise; şehrin 5 farklı caddesinde kapama noktaları oluşturuldu. Kapama noktalarında durdurulan araçlar, didik didik arandı. Uygulama kapsamında 258 araç ve sürücüsü incelendi. Yapılan incelemelerde 8 sürücünün ehliyetsiz, 1 sürücünün de alkollü şeklide direksiyon başına geçtiği belirlendi. 2 araç da trafikten men edildi. Uygulama sonucunda kuralları ihlal eden kişilere toplam 45 bin 900 lira idari para cezası kesildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, uygulamanın kapsamını çok geniş tuttuklarını söyledi.

İlçede asayişin sağlanması; vatandaşların can ve mal güvenliğinin emniyeti için 24 saat görev başında olduklarını belirten İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, “Temel amacımız vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğidir. İlçemizde mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla bu zamana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarımız aynı kararlılıkla bundan böylede devam edecektir” dedi.