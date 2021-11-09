Elbistan çiftçisine hibe destekli çilek fidesi projesi

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün, 2022 yılı ilkbahar dönemi için bakanlık bütçesi destekli dağıtımını yapacağı çilek fidesi projesinin detayları belli oldu.

İl genelinde uygulanacak ‘Frigo Çilek Fidesi Dağıtımı’ projesi kapsamında çiftçilerden gelen talepler doğrultusunda Albino ve Monterey çeşidi olmak üzere 2 ayrı çilek fidesi dağıtılacak. Başvuru yapan çiftçilere fideleri, 2022 yılı nisan-mayıs ayları içerisinde teslim edilecek. Proje kapsamında çiftçilerden alınacak fide talepleri 1 dekar alan için 5 bin adet fide üzerinden hesaplanacak. En az fide talebi ise 500 m2 alan için 2 bin 500 adet olacaktır. Projeden faydalanmak isteyen çiftçiler fide başına fide fiyatının yüzde 66,67 oranını çiftçiler ödeyecek. Kalan yüzde 33,33’lük miktar da bakanlık bütçesinden karşılanacak

Söz konusu proje kapsamında destekten faydalanmak isteyen çiftçiler, en geç 12 Kasım tarihine kadar Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvuru yapmaları ve ekim yapacakları ada/parsel numarası beyan etmeleri gerekiyor.