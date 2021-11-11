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Elbistan çiftçisine hibe destekler anlatılacak

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçiler ve yatırımcılara yönelik olarak 15. Etap Ekonomik Yatırımlar Hibe Desteği bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Elbistan çiftçisine hibe destekler anlatılacak
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Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istidamı geliştirmek, gelir artırmak ve farklılaştırmak amacıyla kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında 2021-2022 başvuru döneminde proje toplam tutarı 3 milyon 500 bin lira olan tarıma dayalı ekonomik yatırım projeleri ile kırsal ekonomik altyapı projelerine yüzde 50 hibe desteği verilecek.

 Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de, 16 Kasım Salı günü saat 10.30’da Ziraat Odası toplantı salonunda, mahalle muhtarları, bitkisel ve hayvansal üretim yapan çiftçiler ve tarımsal ürün işleyen, pazarlayan potansiyel yatırımcılar için destekler, başvuru işlemleri ve projelere yönelik olarak bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, tarım ve hayvancılık konularını ilgilendiren destekleme konularının daha ayrıntılı bilgi alabilmeleri için toplantıya katılım sağlamasının, işleyişin sağlıklı yürütülebilmesi için önemli olduğu vurgulandı.

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