Elbistan çiftçisine 3 milyon 795 bin lira destek

Çitil, tarımsal destekleme ödemeleri kesin icmallerinin tamamlanması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hububat, baklagil ve dane mısırda fark ödemesi (1.ödeme) ile yem bitkileri, sertifikalı tohum ve fidan desteği olmak üzere 6 başlık altında destek verileceğini bildiren Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, “2020 yılı üretim deseni için Elbistanlı çiftçilerimizin başvuruda bulunduğu; hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi (1.ödeme), yem bitkileri üretim desteği, sertifikalı fidan kullanım desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği için gerekli tüm evrak işlemleri tamamlanıp Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderilmiştir” dedi.

Kesinleşen icmallerdeki desteklemelerin en kısa sürede çiftçilerin hesabına yatacağını vurgulayan Çitil, “İlçemizde, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi (1. ödeme) için başvuruda bulunan 383 kişiye 1 milyon 871 bin 319 ₺ ödeme yapılacaktır. Yem bitkisi kullanım desteği için 317 kişi başvuruda bulunmuş olup 1 milyon 257 bin 528 ₺ ödeme yapılacaktır. Sertifikalı tohum kullanım desteği için başvuru yapan 286 kişi 368 bin 292 ₺ ödeme alacaktır. Sertifikalı fidan kullanım desteği için de 129 kişiye 298 bin 97 ₺ ödeme yapılacaktır” bilgilerini aktardı.

Böylece Elbistan’daki 1115 çiftçi, toplamda 3 milyon 795 bin 236 ₺ tutarındaki destekten yararlanmış olacak.