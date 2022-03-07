Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Elbistan çiftçisine 17 milyon 702 bin ₺ can suyu
Elbistan çiftçisine 17 milyon 702...
Mezarlıkların demir kapıları çalınıyor
Mezarlıkların demir kapıları çalınıyor
Başkan Gürbüz, “Kadınlar ülkemizin geleceğidir”
Başkan Gürbüz, “Kadınlar ülkemizin geleceğidir”
İçme suyuna kallavi zam!
İçme suyuna kallavi zam!
Diyanet, fitre rakamını açıkladı
Diyanet, fitre rakamını açıkladı
banner191
banner162

Elbistan çiftçisine 17 milyon 702 bin ₺ can suyu

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, ilçedeki 5 bin 364 çiftçiye 17 milyon 702 bin 450 ₺  mazot ve gübre desteği ödeneceğini söyledi.

Elbistan çiftçisine 17 milyon 702 bin ₺ can suyu
banner167

Elbistan çiftçisi, yaz ekini olarak adlandırılan şeker pancarı, mısır ve ayçiçeği ekimi için hazırlıklarına yavaş yavaş başlıyor. Artan girdi fiyatlarıyla birlikte nakit ihtiyacı da katlanan çiftçilerin dört gözle bekledikleri mazot ve gübre desteğinde rakamlar belli oldu.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, destek ödemelerine ilişkin olarak bilgilendirmelerde bulundu.

Şehir genelinde 5 bin 364 çiftçiye destek ödemesi yapılacağını bildiren Çitil, “İlçemizde 500 bin dekarın üzerindeki tarım arazisi için 5 bin 364 çiftçimize toplamda 17 milyon 702 bin 450 gübre ve mazot desteği ödenecek.  Mazot desteğinin toplamı 10 milyon 183 bin ₺, gübre desteği ise 7 milyon 519 bin 158 olarak belirlendi. Ödemeler, TC kimlik numarası veya vergi numarasına göre çiftçilerimizin banka hesaplarına yatırılacak.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası son rakamı 0 veya 2 olanlara ödemeler 8 Mart’ta yapılacak. Son rakamı 4-6 olanlar 11 Mart’ta, son rakamı 8 olanlar ise 18 Mart’ta desteğini alacak.

Vergi mükellefi olanlar ise son rakamı 0-1-2-3-5-7-9 olanlar 8 Mart tarihinde, 4-6 olanlar 11 Mart’ta ve 8 olanlar ise 18 Mart’ta ödemelerini alacak.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Elbistan çiftçisine 17 Milyon 702 Bin ₺ Can Suyu