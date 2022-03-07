Elbistan çiftçisine 17 milyon 702 bin ₺ can suyu

Elbistan çiftçisi, yaz ekini olarak adlandırılan şeker pancarı, mısır ve ayçiçeği ekimi için hazırlıklarına yavaş yavaş başlıyor. Artan girdi fiyatlarıyla birlikte nakit ihtiyacı da katlanan çiftçilerin dört gözle bekledikleri mazot ve gübre desteğinde rakamlar belli oldu.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, destek ödemelerine ilişkin olarak bilgilendirmelerde bulundu.

Şehir genelinde 5 bin 364 çiftçiye destek ödemesi yapılacağını bildiren Çitil, “İlçemizde 500 bin dekarın üzerindeki tarım arazisi için 5 bin 364 çiftçimize toplamda 17 milyon 702 bin 450 ₺ gübre ve mazot desteği ödenecek. Mazot desteğinin toplamı 10 milyon 183 bin ₺, gübre desteği ise 7 milyon 519 bin 158 ₺ olarak belirlendi. Ödemeler, TC kimlik numarası veya vergi numarasına göre çiftçilerimizin banka hesaplarına yatırılacak.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası son rakamı 0 veya 2 olanlara ödemeler 8 Mart’ta yapılacak. Son rakamı 4-6 olanlar 11 Mart’ta, son rakamı 8 olanlar ise 18 Mart’ta desteğini alacak.

Vergi mükellefi olanlar ise son rakamı 0-1-2-3-5-7-9 olanlar 8 Mart tarihinde, 4-6 olanlar 11 Mart’ta ve 8 olanlar ise 18 Mart’ta ödemelerini alacak.