Elbistan çiftçisine 11 milyon lira kuraklık desteği

Elbistan çiftçisi, yağışların azlığı nedeniyle hububatta yüzde 50-60 oranında bir kayıp yaşadı. Bu kaybın ekonomik faturası ise çiftçi açısından çok ağır oldu. Kuraklık desteği kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacağı açıklanmıştı.

Yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut ve mercimek ürünlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tarım havzalarındaki köy ve mahallelerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak ödemelerin takvimi açıklandı.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, ilçe genelinde 2 bin 998 çiftçiye dekar başına 50 lira olmak üzere toplam 11 milyon 285 bin 774 lira ödeme yapılacağının bilgisini verdi.

İlçedeki 226 bin 612 dekar alanın kuraklık desteklemesi kapsamına alındığını bildiren Çitil, çiftçilere hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut ise, “Çiftçimizin yarasına merhem olacağı açıklanan kuraklık destekleri ödenmeye başladı” dedi.

2021 yılının, tarımsal üretim açısından çok ciddi sıkıntılı bir dönem olduğunu belirten Başkan Bulut, tarımsal üretimin devamlılığı için bu tür desteklerin öneminin arttığına değindi.

Verim kaybı ile birlikte yüzde 100’ün üzerinde artan girdi fiyatları ile boğuşan çiftçinin, umudunu tazeleyecek her çalışmanın yanında olduklarını ifade eden Başkan Bulut, kuraklık desteklerinin dekara 50 lira olarak ödeneceğini duyurdu.

Destekleme ödemelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamına göre yapılmaya başlandığının bilgisini veren Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “TC kimlik numarasının son hanesi 8 olanlar 17 Aralık itibariyle desteklemelerini almaya başladı. Kimlik numaralarının son hanesi 6 olanların Ziraat Bankası’ndaki hesaplarına ise 25 Aralık’ta ödeme yapılacak. TC kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar 31 Aralık’ta, 2 olanlar 7 Ocak’ta ve 0 olanlar da 14 Ocak’ta paralarını alacaklar” dedi.

Ülkemizdeki her çiftçinin, her bir karış tarım toprağının kaderinin stratejik olduğuna işaret eden Başkan Bulut, “Çiftçilerimiz gübre ve mazot astronomik rakamlara ulaşmasından dolayı büyük sıkıntıda. Gidişat hiç iyi değil. Bulunduğumuz durum, 2022 yılı için de kötü senaryolar çizilmesi anlamına geliyor. İnşallah yetkililer çiftçimizin sesini duyar. Biz, her şeye rağmen üretimden vazgeçmeyeceğiz. Desteklemelerin çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.