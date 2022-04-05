Elbistan BİLSEM, 1807 proje arasında ikinci oldu

TÜBİTAK 16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Adana bölge finalinde; Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin, Osmaniye illeri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen ortaokul öğrencilerinin biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, tarih, teknolojik tasarım, Türkçe ve yazılım alanlarında toplam 1807 proje yer aldı. Bölge finaline Elbistan Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) matematik alanından katıldı. Danışmanlığını Duygu Yeşil Baloğlu’nun yaptığı ve öğrenciler Oğuz Kaan Erata ile Halit Yusuf Kılınç’ın hazırladığı “7 ile bölmeden kalan bulma” projesi görücüye çıktı.

Bölge finalinin açılışı Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel tarafından gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Tuncel açılışta yaptığı konuşmada, sergide eseri olan ya da olmayan tüm öğrencilerle gurur duyduğunu bildirdi. Öğrencilere hitap eden Prof. Dr. Tuncel, yaşam boyu öğrenmenin önemine dikkat çekerek hayatları boyunca yaşanan başarısızlıkları da başarısızlık olarak görmek yerine öğrenmek ve gelişmek için fırsatlar olarak değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Tuncel, “Gençlerimizin, çocuklarımızın bilime ilgi duyması bizleri son derece mutlu ediyor. Çünkü onlar bu güzel ülkemizin geleceği ve gururu. Bölgemizi temsil edecek tüm projelerimizin ülke finalinde de çok güzel sonuçlar alacağına inanıyorum. Çocuklarımız başta olmak üzere katkıda bulunan danışman hocalarını kutluyorum” dedi.

Yapılan değerlendirme sonrasında danışmanlığını Duygu Yeşil Baloğlu’nun yaptığı ve öğrenciler Oğuz Kaan Erata ile Halit Yusuf Kılınç’ın hazırladığı “7 ile bölmeden kalan bulma” projesi 1807 proje arasında 2.olarak büyük bir başarıya imza attı.

Elbistan BİLSEM Müdürü Memet Turaç, “Derece alarak bizleri onurla temsil eden danışman öğretmenimiz, öğrencilerimiz ve desteklerini esirgemeyen velilerimize teşekkür ederiz” dedi.

Turaç, “Bu yarışmaların temel amacı, genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye ve merak ettiklerini araştırmaya teşvik etmektir. Öğrencilerimiz de bu fırsatı iyi değerlendirip 1807 projeden 2.lik elde ettiler. Önümüzdeki dönemde de bu ve benzeri ulusal organizasyonlarda ilçemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etme gayretimiz sürecek” şeklinde konuştu.