Elbistan bilimle buluşuyor

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında kentte 3 gün sürecek bilim şenliği düzenleyeceklerini söyledi.

Bu yıl ikincisine imza atacakları ‘Elbistan Bilim Şenliği-2’ projesinin, TÜBİTAK tarafından ülke genelinde kabul edilen 54 projeden biri olduğunu hatırlatan Bayazıt, 11-12-13 Kasım tarihlerinde Elbistan Gençlik Merkezi’ndeki gerçekleştirilecek bilim şenliğinde 51 atölye çalışmasının yer alacağını bildirdi.

Bayazıt, “Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilkini 2016-2017 eğitim öğretim yılında başarı ile uyguladığımız Elbistan Bilim Şenliği projemizin ikincisini 11-12-13 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Bilim şenliğimizle ilgili olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Şenliğimizde öğrencilerimizin danışman öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları 51 tane birbirinden farklı atölye çalışmasını sergileyeceğiz. Elbistan Bilim Şenliği projesi ile katılımcıların bilimle buluşmasını, bilimin geniş kitlelere ulaştırılmasını, bilim kültürü ve iletişiminin toplumda yaygınlaştırılmasını ve bilim-teknoloji toplum arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla aktarılmasını amaçlıyoruz.

Katılımcıların yaparak yaşayarak uygulama yapmasına olanak sağlayan; mobil uygulamalar, oyunlaştırma, proje tabanlı uygulamalar, bilgi işlemsel düşünme, sergi ve gösteriler, deneysel uygulamalar tahmin et - gözle – açıkla, e-öğrenme uygulamaları, drama ve diğer atölye çalışmaları ile katılımcılarda bilime karşı farkındalık oluşturan, eleştirel ve yansıtıcı düşünebilmeyi sağlayan, problem çözme becerilerini geliştiren, bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik olumlu bakış açısı kazandıran ve bilimsel düşünme becerileri sağlayan faaliyetler Elbistan Gençlik Merkezi Spor Salonunda alanında yetkin atölye lideri personellerce gerçekleştirilecek.

3 gün sürecek bu özel şenliğimize katkı sunan tüm öğretmen, öğrenci ve idareci arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tüm halkımızı 11 Kasım Perşembe günü saat 10.00’da kapılarını açacak olan Elbistan Bilim Şenliği’ne bekliyoruz” dedi.