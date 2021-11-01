Elbistan Belediyesi’nden YKS’ye hazırlananlara deneme sınavı desteği

6 Kasım tarihinde başlayacak olan ücretsiz deneme sınavı, 4 gün sürecek ve öğrenciler kendi okullarında sınava girecek.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, YKS sınavının öğrencilerin geleceklerini belirlemede en önemli aşamalardan biri olduğunu belirterek, “Gençlerimizin başarısı en büyük önceliğimiz” dedi.

Başkan Gürbüz, “Şehrimizde bu sınavlara hazırlanan binlerce öğrencimiz, evladımızın heyecanı da sınav tarihi yaklaştıkça artıyor. Biz de geleceklerine yön verecek bu sınav için birçok fedakarlığa katlanan öğrencilerimize destek olmak istedik. Düzenlediğimiz bu deneme sınavı sayesinde öğrencilerimiz hem bilgilerini hem de kendilerini sınamış olacaklar. 6 Kasım tarihinde başlayacak ve 4 gün sürecek olan deneme sınavı ilgili kitapçıklar okullarımıza dağıtılacak. Her bir öğrencimiz kendi okulunda bu deneme sınavına girecek” şeklinde konuştu.

Eğitime yapılan yatırımın, ülkemizin geleceği için en iyi yatırım olduğunu kaydeden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Öğrenci dostu uygulamalar ve projeler en büyük önceliklerimizden biri oldu. Sizlerin en iyi eğitimi alması, ülkemizin geleceğine yapılan yatırım demektir. Biz de bu minvalde hareket ederek sizlerin başarısı için çaba gösteriyoruz. Bu sınavların sizlerin başarısına katkı yapmasını umuyorum. Sizlerden beklentimiz, belirlediğiniz hedefe ulaşmak için azimle çalışmanızdır. Bu sınavlara büyük bir azim ve özveriyle hazırlanan sizlerin ve her zaman destekleriyle evlatlarının yanında olan ailelerinizin sınav heyecanını paylaşıyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.