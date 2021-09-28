Elbistan Belediyesi’nden yapılandırmada son gün uyarısı

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7326 sayılı Kanun kapsamında Elbistan Belediyesi’ne borcu olan vatandaşların 30 Eylül 2021 Perşembe gününe kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 30 Nisan 2021 tarihi öncesi borçların yapılandırılacağı belirtilerek, peşin ve 18 ay ödeme imkânı olduğu ifade edildi.

Açıklamanın devamında “Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay ötelendi. Belediyemize ait vergi, resim, harçlar ve belediye gelirleri kanununun 97. maddesine göre tahsil edilen (Gelir tarifesinde yazılı olan) ücretler, 30 Nisan 2021 tarihi ve öncesi borçlar yapılandırma kapsamına giriyor. Başvuruların; 30 Eylül 2021 tarihine kadar belediyemize şahsen veya https://ebelediye.elbistan.bel.tr adresine üye girişi yapılarak yapılması gerekmektedir. Peşin ödemelerde borçların gecikme ceza ve faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplama yapılacaktır. Ayrıca 6, 9, 12 ve 18 taksitle borçlarınızı yapılandırabilirsiniz.

Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi de (peşin ödeme süresi dahil) Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 ay uzatıldı. Buna göre, belediyemize başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse en geç 1 Kasım 2021 Pazartesi yapmaları gerekiyor” ifadelerine yer verildi.