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Elbistan Belediyesi’nden vatandaşlara vergi uyarısı

Elbistan Belediyesi, 2021 yılına ilişkin emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergisinin 2’inci taksit ödeme süresinin bu ayın bitiminde sona ereceğini belirtilerek mükellefleri uyardı.

Elbistan Belediyesi’nden vatandaşlara vergi uyarısı
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Mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için 2021 yılına ilişkin emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergisi ödemelerini zamanında yapmaları çağrısında bulunuldu.

Elbistan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada “Türkiye sınırları içinde bulunan bina ve arsalar 1319 sayılı Kanun hükümlerine göre emlak vergisine tabi tutuluyor. Vergi senede iki eşit taksitte ödeniyor. Emlak vergisinin 1. taksiti mart, nisan ve mayıs aylarında ödendi. En son ödeme 31 Mayıs 2021 tarihinde yapıldı. Verginin 2. taksit ödemeleri ise Kasım ayı itibariyle başladı. Çevre temizlik vergisi de, belediyelerin sunduğu çevre temizlik hizmetleri için konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılardan alınıyor. Meskenlerin çevre temizlik vergisi su faturalarına yansıtılırken, iş yerlerinin vergisi de emlak vergisi gibi yılda iki eşit taksitle ödeniyor. Bu kapsamda iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılar için belediyeye çevre temizlik vergisi ödemesi yapılması gerekiyor.

Mükelleflerin mağdur olmamaları ve cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini 30 Kasım 2021 gününe kadar ödemeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımız, vergilerini belediyemiz veznelerine nakit ve kredi kartı ile ödeyebilecekleri gibi www.elbistan.bel.tr sitemizin e-Belediye modülü ile internet üzerinden de ödeme yapabilirler” ifadelerine yer verildi.

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Elbistan Belediyesinden Vatandaşlara Vergi Uyarısı