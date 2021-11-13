Elbistan Belediyesi’nden Uzakdoğu sporlarına özel destek

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sporun tüm branşlarını önemsediklerini belirterek, “Sporun ve sporcunun yanındayız” dedi.

Elbistan Belediyesi, sporu birçok ayrı branşta tabana yayma ve özellikle küçük yaşlarda spor alışkanlığı edindirmek amacıyla yeni bir adım daha attı. Elbistan Belediyesi ile Elbistan Savunma Sporları Kulübü arasında imzalanan protokolle Uzakdoğu sporlarından olan wushu kung fu dalında kentteki 7-20 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere ücretsiz kurs verilecek.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ülke çapında ve yurt dışında Elbistan’ın adını duyuracak sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Adana'da düzenlenen Jeet Kune Do 1. Dünya Kulüpler Şampiyonasına katılan Elbistan Savunma Sporları Kulübü sporcusu Gökhan Çam’ın, büyükler kategorisinde dünya şampiyonu olduğunu hatırlatan Başkan Gürbüz, “Uzakdoğu sporları arasında önemli bir yere sahip olan wushu kung fu sporunu şehrimizde geniş kitlelere sevdirmek için böyle bir protokol imzaladık. Bu spora gönül veren ya da kendisini geliştirmek isteyen her gencimiz, arkasında belediyesinin desteğini görecek. Başarı basamaklarını aşmaları için biz yanlarında olacağız. Tıpkı Gökhan Çam kardeşimiz gibi dünya şampiyonlarını Elbistan’ımızda yetiştireceğiz” dedi.

Spor faaliyetleriyle gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve sosyal çevrelerini geliştirmeyi de hedeflediklerini anlatan Başkan Gürbüz, “Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. İlçemize devasa bir spor tesisi kazandırılıyor. Kapalı spor salonumuz önümüzdeki aylarda kapılarını açacak. Biz de çocuklarımızı ve gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla sporun tüm branşlarında onlara destek olacağız. Elbistan’ın adını önce Türkiye’ye ardından da dünyaya duyuracak sporcularımız olsun istiyoruz. İmzaladığımız protokol tüm çocuklarımıza ve gençlerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Wushu Kung Fu Milli Takım Antrenörü ve Elbistan Savunma Sporları Kulübü sorumlusu Selçuk Kayapınar da, çocuklar ve gençlerin sporla haşır neşir olmaları için Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün büyük desteğini aldıklarını dile getirdi.

Elbistan Belediyesi’nin desteğinin, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Kayapınar, “Geçtiğimiz aylarda bir sporcumuz dünya şampiyonu oldu. Sporcumuz, rol modeldir. Bundan sonra da şampiyon adayları arıyoruz. Belediye başkanımızın desteği ile kurslara katılan gençlerimizin ve çocuklarımızın sayısını artacağına inanıyoruz. Şu anda Elbistan Belediyesi ve Elbistan Halk Eğitimi Merkezi ile ortaklaşa olarak ücretsiz wushu kung fu kursları veriyoruz. Kapımız, bu sporu yapmak isteyen herkese açık. 7’den itibaren başlıyor. 20 yaşa kadar sporcuları bekliyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’e teşekkür ediyoruz. Bu desteği boşa çıkarmayıp madalya ve derece olarak da geri dönüş yapacağız” ifadelerini kullandı.