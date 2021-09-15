Elbistan Belediyesi’nden öğrencilere kaynak kitap desteği

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçedeki tüm 8 ve 12.sınıf öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan soru bankası niteliğindeki kitabın, onların ideallerine ulaşmalarına katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Elbistan Belediyesi, bu yıl Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavla Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilere destek olma adına soru bankası hediye etti.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kaynak kitap dağıtımı için Esentepe Ortaokulu’nu ziyaret etti. Sınıfları dolaşan Başkan Gürbüz, öğrencilerle de yakından ilgilenerek onlara çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Kitap dağıtımı sonrasında değerlendirme yapan Başkan Gürbüz, kendisinin de Esentepe Ortaokulu mezunu olduğunu hatırlattı.

5.sınıftaki sınıf defterini inceleyerek okul sıralarındaki günlerini yâd eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Elbistan Belediyesi olarak sınava girecek tüm gençlerimize soru bankası niteliğinde, hazırlık kitabı hediye ettik. YGS ve YKS’ye girecek öğrencilerimiz için ayrı ayrı kaynak kitaplar hazırlattık. İnşallah bu kitaplar, onların hayalini kurduğu okulları kazanmalarında faydalı olacak. Bu kaynak kitaplarla ilgili de ilerleyen günlerde ödüllü deneme sınavı yapmayı düşünüyoruz. Öğrencilerimiz yeter ki derslerine ve sınavlarına çalışsın, hedeflerinden uzaklaşmasın. Biz daima yanlarındayız. Bu çerçevede de okullarımızı ziyaret ediyoruz. Okul idarecilerimiz ve velilerimizle görüşüyoruz. Eğitimin altyapısını güçlendirme kapsamında önümüzdeki günlerde de çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Yüz yüze eğitim için alınan sağlık tedbirlerinin önemine de değinen Başkan Gürbüz, “Okullarımızda Covid-19 nedeniyle alınan tedbirler eğitimin sürekliliği açısından büyük önem arz ediyor. Velilerimizden ve çocuklarımızdan bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Çünkü çocuklarımızın sağlığı bizler için çok önemli. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize de başarılı bir eğitim-öğretim yılı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ve veliler de Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.