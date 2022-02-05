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Elbistan Belediyesi’nden kamu yatırımları için mülkiyet tahsisi
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Elbistan Belediyesi’nden kamu yatırımları için mülkiyet tahsisi

Elbistan Belediyesi, yaklaşık 50 bin metrekarelik mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım yapabilmesi için tahsis etti. Kurumlar ise bu tahsis karşısında Elbistan Belediyesi’nin vergi dairesine olan yüklü borçlarını ödeyecek.

Elbistan Belediyesi’nden kamu yatırımları için mülkiyet tahsisi
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Elbistan Belediyesi, arsa satışı ve kamulaştırma işlemleri ile ilgili kamuoyunu aydınlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada; “Belediyemiz farklı noktalarda toplamda 50 bin metrekareye yakın bir alanı kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis etti. Satmakta zorlandığımız ve şu an için işimize yaramayan alanlara kamu kurumları talip oldu. Belediyemiz de kamu kurumlarına yatırım yapması amacıyla bu alanları tahsis etti. Bu tahsisin karşılığında ise birçok vergi dairesine olan borçlarımız bu kurumlar tarafından ödenecek. Bu yöntem sayesinde satmakta zorlandığımız bu alanları satmış olsak bile bu kadar fazla kar edemeyecektik.

Ayrıca bu alanlar kamu kurumlarına tahsis edilirken, yapılacak kamu yatırımları için ek istihdam şartı da koyduk. Böylece kamu kurumları bu alanlarını kullanırken ek istihdam da sağlayacak” denildi.

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