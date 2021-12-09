Elbistan Belediyesi’nden gençler için özel kitap kafe

Elbistan Belediyesi gençlerin serbest zamanlarını geçirebilecekleri, içerisinde kütüphane ve ikramların yer aldığı genç kitap kafeyi faaliyete geçirdi.

Ceyhan Nehri kıyısında hizmete açılan genç kitap kafede her türden kitap yer alırken, gençlerin birlikte zaman geçirebilme, birlikte karar verip birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

İkramlarında yer aldığı Genç Kitap Kafe’de gençlerle bir araya gelip, kitap okuyup birlikte zaman geçiren Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kentin her yönden önünün açılması için gayret ettiklerini söyledi.

Elbistan Gençlik Merkezi Müdürlüğüyle iş birliği halinde olduklarını belirten Gürbüz, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Gençlik merkezimizle beraber Elbistan’daki genç kardeşlerimize bir genç kafe çalışması yaptık. Millet bahçemizin içerisinde ikramların olduğu gençlerin burada sosyalleşebilecekleri bir alan oluşturmaya çalıştık, Ceyhan Nehri’nin hemen kıyısında. Özellikle de diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile beraber, onların sosyal etkinliklerinin de yapılabileceği gençlerin faydalanabileceği güzel bir etkinlik alanını şehrimize kazandırmış olduk. Ben tüm genç kardeşlerime hayırlı olmasını temenni ediyorum.”