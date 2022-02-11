Elbistan Belediyesi okçuluk kursundan büyük başarı

Malatya, Elâzığ, Osmaniye ve Kilis’ten toplamda 12 kulübün ve 200 sporcunun mücadele ettiği turnuvada dereceye giren yarışmacılar, kupayla ödüllendirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Milli Mücadelenin 102. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinliklere, Elbistan Belediyesi Okçuluk Kursu öğrencileri damga vurdu.

‘Korkma’ temalı Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında Batıpark Spor Salonu’nda düzenlenen Geleneksel Okçuluk Turnuvası’na vatandaşlarda büyük bir ilgi ile takip etti.

Dereceye giren öğrencileri kutlayan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Belediye bünyesinde açılan okçuluk kursunun meyvelerini vermeye başladığını belirtti.

Başkan Gürbüz açıklamasında, “Milli mücadelenin 102. yıl dönümü kapsamında ‘Korkma’ teması ile yürütülen sportif mücadelelerde dereceye giren Elbistanlı öğrencilerimiz adeta göğsümüzü kabarttı. Malatya, Elâzığ, Osmaniye ve Kilis’ olmak üzere 12 kategoride yaklaşık 200 öğrenci müsabakalarda yer aldı. Sporun ve sporcunun yanındayız şiarı ile yaklaşık 6 ay önce belediyemiz bünyesinde ata sporumuz olan okçuluk kursunu faaliyete geçirmiştik. Bu kursun kısa sürede meyvelerini vermesi bizlerin göğsünü kabarttı. Beş ayrı dalda düzenlenen yarışmada, 8 ve 9 yaş gruplarında birinci Yusuf Emrullah Söyler, ikinci Fatih Kağan Bolat, üçüncü ise Ahmet Yalçın oldu. 10 ve 11 yaş miniklerde ise Elif Bengü Köse üçüncülük ödülünü aldı. 12 ve 13 yaş yıldızlarda Yusuf Yalçın birinci, büyük bayanlarda ise Nefise Yalçın üçüncü oldu. 14,15 ve 16 yaş gençlerde ise Batuhan Kurt ikinci oldu. Kulüp takım yarışmasında ise Elbistan ikinci oldu. Emeği geçen tüm hocalarımızı ve öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyor. Bu gururu yaşattıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.