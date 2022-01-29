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Elbistan Belediyesi'nden karla mücadelede parklanma uyarısı

Elbistan Belediyesi, ara sokak ve bazı caddelerdeki yoğun araç parklarının bu bölgelerdeki kar temizliği çalışmalarının aksamasına neden olduğunu belirterek vatandaşlara araçlarını otoparklara almaları için çağrıda bulundu.

Elbistan Belediyesi'nden karla mücadelede parklanma uyarısı
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Elbistan Belediyesi, ilçe genelindeki kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. Bazı caddeler ve ara sokaklarda ise yoğun araç parkından dolayı temizlik çalışmalarında aksamalar meydana geliyor.

Belediyeden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, araç parklarının iş makinelerinin sokak ya da caddelerdeki çalışmalarda engel teşkil ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, “Karla mücadele ekiplerimiz Elbistan’a kar yağmaya başladığı andan itibaren 7/24 esasına uygun şekilde çalışmaya devam etmektedir. Fakat bazı cadde ve sokaklarda oluşan yoğun araç parkından dolayı çalışmalarda aksaklıklar da meydana gelmektedir. Bizim vatandaşlarımıza çağrımız, ekiplerimizin ana caddelerde çalışmalarının etkilenmemesi için araçlarınızı cadde ve sokaklar yerine otoparklara park etmenizdir” denildi.

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Elbistan Belediyesinden Karla Mücadelede Parklanma Uyarısı