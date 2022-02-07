Elbistan Belediyesi'nden kalorifer kazanı ve kömür denetimi

Elbistan Belediyesi, kömür satış noktalarında ve konutlarda denetimlerini sıklaştırdı. Belediye, hava kirliliğinin önüne geçmek için soba ve kalorifer kazanlarının zamanında ve standartlara uygun şekilde yakılması için denetimler gerçekleştiriyor.

Elbistan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, kömür satış noktaları da yakın takibe alındı. Soba ve kazanların yakımı konusunda uyarıda bulunan ekipler, konutları tek tek dolaşarak kontroller gerçekleştiriyor.

Konuya ilişkin Elbistan Belediyesi tarafından bir açıklama yapıldı. Belediyenin, hava kirliliğini en aza indirmek amacıyla çalışmalar sürdürdüğü, bununla birlikte vatandaşlarında konuya duyarlılık göstermesi gerektiğinin belirtildiği açıklama da şu görüşlere yer verildi; "Denetimler kapsamında kömür satış noktalarına kömür satış izin belgelerinin olup olmadığı, satılan kömürlerin kalite kriterlerine uygun olup olmadığı denetlenmektedir.

Ayrıca hava kirliliğini sadece kömür satış noktalarını denetleyerek engellenemeyeceği bilinciyle konutlarda da denetim ve eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Bu denetimlerde hem yakılan kömürün kalitesi belirlenmekte hem de kalorifer yakıcılarına ve apartman site yöneticilerine yerinde eğitimler verilmektedir. Eğitimler kapsamında kazan-baca bakım ve temizliklerinin yapılması, uyulması, kazanların ateşçi belgesi olan görevlilerce usulüne uygun olarak yakılması ve az yakıtla çok ısınmak için neler yapılacağına dair vatandaşlarımıza pratik bilgilendirmeler yapılmaktadır."