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Elbistan Belediyesi, Metaverse evreninde

Elbistan Belediyesi, Metaverse ekosisteminde kendi arazisini satın aldığını duyurdu. Lokasyon olarak ise belediye binasının mevcut yeri tercih edildi.

Elbistan Belediyesi, Metaverse evreninde
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Elbistan Belediyesi bu hamleyle Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek metaverse evrenindeki ilk ilçe belediyesi oldu.

Elbistan Belediyesi, metaverse ekosisteminde mevcutta bulunduğu konumu satın alarak belediye binasının sanal bir versiyonunu hazırladı. Belediye bu hamleyle Türkiye’deki ilk ilçe belediyesini metaverse evreninde kurmuş oldu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise twitter üzerinden konuyla ilgili yaptığı açıklamasında; “Bugün itibariyle Türkiye’nin Metaverse evreninde bulunan ilk belediyesi olduk. Artık Elbistan Belediyesine Metaverse evreninde de ulaşabileceksiniz” dedi.

Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise; “Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek metaverse evrenindeki yerimizi aldık. Bunu Türkiye’de yapan ilk ilçe belediyesi biziz. Belediye binamızın sanal versiyonu oluşturuldu. Tasarım konusunda ise çalışmalarımız devam ediyor. Her şey hazır olduğunda metaverse üzerinden vatandaşlarımızın taleplerini de alacağız” denildi.

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Elbistan BelediyesiMetaverse Evreninde