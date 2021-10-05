Elbistan Belediyesi, çözümü vatandaşın ayağına götürecek

Başkan Gürbüz, sorun odaklı anlayışın eski Elbistan’da kaldığını belirterek, “Vatandaşımızın en ufak derdi bile baş tacı edilerek ayağında çözülecek” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kentin daha yaşanabilir, modern ve her alanda potansiyelini daha fazla kullanabilir hale gelmesi için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Göreve geldikleri günden bugüne kadar belediyecilik hizmetleriyle ilgili olarak vatandaşların karşılaştığı sorunları, pozitif hizmet anlayışı ile çözme gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Başkan Gürbüz, bu hedef doğrultusunda da Beyaz Masa, WhatsApp İhbar Hattı gibi projeleri verimli şekilde kullandıklarını anlattı.

Sorunu kaynağında belirleyip çözümü de yerinde hizmetle sunma amacına farklı bir bakış açısı katacak şekilde ‘Mobil Çözüm Aracı’ projesini başlattıklarının bilgisini veren Başkan Gürbüz, “Ekibimizle birlikte zaman kaybı önlenerek vatandaşlarımızın daha kolay ve daha iyi hizmet almasını sağlayacağız. Böylece çözüm ağımız daha da genişlemiş olacak” diye konuştu.

Kent yaşamında insanların özellikle belediyecilikle ilgili karşılaştıkları sorunların çok farklı ve geniş bir yelpazede olduğunu anımsatan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Burada da karşımıza iki seçenek çıkar; ya soruna odaklanacağız, ya da çözüme. Soruna odaklanmak; negatif bakış açısının etkisine girmek demektir. Bu bakış açısı, çözümü düşünemez hale getirerek sorunla boğuşmayı beraberinde getirir. Biz ise çözümü hem yerinde hem de en hızlı şekilde sağlamak için pozitif bakış açısını hizmetlerimize hakim kılma çabasındayız.

Hizmet standardını yükselteceğini düşündüğümüz Mobil Çözüm Aracımız, periyodik olarak kırsal mahallelerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın istek, öneri ve şikâyetlerini yerinde dinleyerek sorunlarına çözüm bulacak. Aracımızın şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim” şeklinde konuştu.