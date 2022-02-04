Elbistan Belediyesi, 8 adet işyerini 3 yıllığına kiralayacak

Elbistan Belediyesi’nin yayımladığı ilana göre, Güneşli Mahallesi’nde bulunan açık pazardaki 1, 9, 12, 23, 25 ve 30 no’lu 22’şer m² büyüklüğündeki 6 adet işyeri 3 yıllığına kiralanacak. Söz konusu işyerleri için yıllık 5 bin 500 ₺ muhammen bedel belirlendi. Bu işyerlerinin kiralama ihalesi 21 Şubat’ta gerçekleştirilecek.

9 Şubat’ta da Gülbahar Hatun Sosyal Tesisleri ile Millet Bahçesi’nde bulunan 15 m²’lik işyerinin ihalesi gerçekleştirilecek. Gülbahar Hatun Sosyal Tesisleri için yıllık 30 bin, Millet Bahçesi’ndeki işyeri için ise yıllık 20 bin ₺ muhammen bedel belirlendi.

Söz konusu taşınmazların kira süresi sözleşme tarihinden itibaren başlayacak. İhaleye katılmak isteyenlerin 1 yıllık muhammen bedeli üzerinden yüzde 3 oranındaki geçici teminatı her taşınmaz için ayrı ayrı, ihale saatinden önce yatırması gerekecek. İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme yapılmasından önce toplam 1 yıllık ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle yüzde 6 oranında kesin teminat alınacak.

İhale üzerinde kalan istekli, onaylanan ihale kararlarının itibaren 15 gün içinde kesin teminatı yatırmak, kira sözleşmesini imzalamak ve ihaleyle ilgili vergi, resim, harçları ödemek zorunda olacak. Birinci yılın kira bedeli, KDV, tellâliye, ihale kararlarına ait damga vergisi ve sözleşmeye ait damga vergisi sözleşmenin imzalanmasından önce peşin olarak ödenecek.