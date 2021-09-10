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Elbistan Belediyesi 6 sosyal tesisi kiralayacak

Elbistan Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait olan 6 sosyal tesis ve işyerini 3 yıllığına kiralamak için bugün ihale düzenleyecek.

Elbistan Belediyesi 6 sosyal tesisi kiralayacak
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Elbistan Belediyesi, Pınarbaşı mesire alanı, Pınarbaşı Millet Bahçesi ve lokanta ile çay bahçesi vasfındaki 6 işyerini, 3 yıl süre ile kiralayacak. İhaleler, açık artırma usulü ile yapılacak.

Kiralanacak tesislerden biri Pınarbaşı mesire alanındaki Kayadibi Sosyal Tesisleri olacak. Tesisin yıllık kirası için 60 bin lira muhammen bedel belirlendi. Pınarbaşı Gülbahar Hatun Sosyal Tesisleri’nin yıllık kirası ise 50 bin lira olarak tespit edildi. Pınarbaşı Millet Bahçesi’nde ise 2 adet işyeri kiralanacak. Bu işyerlerinin kiralama bedelinin de 50 ve 60 bin lira olacağı belirtildi. Öğretmenevinin eski yazlık bahçesindeki Çınaraltı Sosyal Tesisleri’ndeki lokanta ve çay bahçesi bölümü de aynı şekilde kiralanacak. Bu bölümler için de 50 ve 60 bin lira kira istenecek.

Söz konusu ihaleler, bugün Elbistan Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak. Saat 09.30’da başlayacak ihaleler 15.45’te sona erecek. Taşınmazların 3 yıllık kira süresi sözleşme tarihinden itibaren başlayacak. Belirlenen fiyatlara, KDV eklenecek. Birinci yılın kira bedeli ise, sözleşme imzalanmasının ardından peşin olarak tahsil edilecek.

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Elbistan Belediyesi 6 Sosyal Tesisi Kiralayacak
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