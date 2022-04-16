Elbistan Baro Temsilciği’nden geleneksel iftar buluşması

Elbistan Temsilcisi Av. Cihat Yılmaz’ın ev sahipliğini yaptığı iftar programına, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Orhan Gündoğdu, Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. Muhammed Burak Gül, Elbistan Adliyesi’nde görevli hakim ve savcılar, baroya üye avukatlar, adliye personelleri ve aileleri katıldı. Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. Muhammed Burak Gül ve Elbistan Temsilcisi Av. Cihat Yılmaz, davetlerine icabet eden tüm konuklarla tek tek ilgilendi.

Program sonrasında değerlendirme yapan ilk isim Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. Muhammed Burak Gül oldu.

Pandemi nedeniyle 2 yıl iftar programlarına ara vermek zorunda kaldıklarını hatırlatan Gül, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

2 yıl sonra bir araya gelmenin sevincini yaşadıklarını belirten Baro Başkanı Gül, “Elbistan Temsilciliğimizle organize ettiğimiz iftar programında beraberiz. Bundan yaklaşık 10 gün önce de Avukatlar Günü’nü kutladık. Bu vesile ile de meslektaşlarımızın anlamlı günlerini tekrar kutluyorum. Salgın nedeniyle geleneksel iftar programlarımızı yapamıyorduk. Bugün burada meslektaşlarımız, hakim ve savcı ve adliye personellerimizin katılımı ile programımızı yaptık. Bundan dolayı çok büyük mutluluk duyuyoruz.

Bu iftarlar birlik, beraberlik ve dayanışma duygumuzu bir anlamda pekiştiriyor. Bu vesile ile başta meslektaşlarım olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayını tebrik ediyorum. Meslektaşlarımın, sevdikleri ile beraber bayrama ulaşmalarını diliyorum. Böylesine anlamlı bir iftar buluşmasını gerçekleştirdiği için de Elbistan Temsilcimiz Sayın Cihat Yılmaz’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. Cihat Yılmaz da, katılımcılara teşekkür ederken, Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Av. Yılmaz, “Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilciliği olarak geleneksel iftar birlikteliğimizi uzun bir sürenin ardından gerçekleştirdik. Tüm meslektaşlarımızla, adliyemizle birlik ve beraberliğimizin, dayanışmanın güzel bir örneğini göstermiş olduk. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin artmasına vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.