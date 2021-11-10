Elbistan Avukatlık Ofisi hizmete açıldı

Güneşli Mahallesi İnönü Caddesi Halkbank Üzeri Sadık İş Merkezinde bulunan Elbistan Avukatlık Ofisi’nde hizmet verecek olan avukatlar, Metin Arslan ve Ramazan Taşdemir, toplumun bir arada yaşamasını sağlayan en temel değerin adalet olduğunu, adaletin tesis edilmesindeki en temel unsurlarından birinin de avukat ve avukatlık mesleği olduğunu beyan ederek bireylerin haklarının savunulmasında onurlu bir mücadele sergileyeceklerini ifade ettiler.

Mesleklerinde her zaman adaleti ve doğruyu takip edeceklerini vurgulayan Avukatlar Metin Arslan ve Ramazan Taşdemir, müvekkillerinin hukuki sorunlarını sonuç odaklı yaklaşımla çözmek için görevlerini en iyi şekilde yapacaklarını ve yasalara ve mesleki etik değerlere saygılı davranarak, güven ortamı içerisinde temsil ettikleri kişi ve kurumların haklarını korumaya çalışacaklarını söylediler.

Adaletin savunulması noktasında üzerlerine düşeni en iyi şekilde yapmaya gayret edeceklerini ifade eden avukatlar Arslan ve Taşdemir, “Adaleti sağlamak için çalışmak kutsal savunmanın temsilcisi olan biz avukatların en önemli vazifesidir. Unutmamak gerekir ki hukuk bir gün herkese lazım olur. Son dönemde meslektaşlarımıza karşı yapılan davranışlar ve saldırılara da değinerek öncelikle şunu bilmek gerekir ki avukatlar hukuken üstlendikleri işin tarafı değildir. Yine avukatlar vekalet ile yahut zorunlu olarak savunmalarını üstlendikleri şüpheli veya sanıklarla özdeşleştirilemez. Avukatlar, iddia ve savunmanın hukuki yönü ile ilgilidir. Taraflar arasında anlaşmazlığın doğurduğu düşmanlıkların dışındadır ve biz Avukatlık mesleğine başlarken ettiğimiz yemine her zaman bağlı kalacağız. Bu uğurda üzerimize düşeni en iyi şekilde ifa edeceğiz” dediler.

Av. Metin ARSLAN kimdir?

Afşin ilçesi Çoğulhan Mahallesi’nde doğdu. Antalya Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Kahramanmaraş Barosu bünyesinde staja başlamıştır. Staj süresi boyunca icra, kamulaştırma, ceza, tazminat ve boşanma hukuku alanında birçok sertifika programını başarı ile tamamlamıştır. Kadına Yönelik Şiddetin önlenmesi ile ilgili yazdığı tezin kabul edilmesiyle avukatlık ruhsatı almaya hak kazanmıştır. Tek başladığı meslek hayatına Elbistan Avukatlık Ofisi bünyesinde devam etmektedir.

Av. Ramazan TAŞDEMİR kimdir?

Ekinözü’nde doğdu. Lise eğitimini Elbistan İMKB Anadolu Fen Lisesinde tamamlamıştır. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler lisans bölümlerinden mezun olmuştur. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Kahramanmaraş Barosu bünyesinde avukatlık stajına başlamıştır. Avukatlık stajı döneminde ceza, idare, aile, miras, tüketici ve tıp hukuku alanlarında çalışmalar yapmıştır. Staj döneminde Kat Mülkiyeti Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Komisyonlarında yer almıştır Avukatlık stajı döneminde yazdığı tezin kabul edilmesiyle Avukatlık ruhsatını almaya hak kazanmıştır. Halen Kahramanmaraş Barosu Adli Yardım ve Staj Komisyonlarında görev yapmaktadır. Tek başladığı meslek hayatına Elbistan Avukatlık Ofisi bünyesinde devam etmektedir.