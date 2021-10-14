Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Bölgede yeni bir maden sahasına daha kapı aralanıyor
Bölgede yeni bir maden sahasına...
Ceviz büyüklüğünde alıç yetiştirdi
Ceviz büyüklüğünde alıç yetiştirdi
Gençlik Merkezi’nden can dostlarımız için ‘Pati’ projesi
Gençlik Merkezi’nden can dostlarımız için...
Elbistan’da uyuşturucu operasyonu
Elbistan’da uyuşturucu operasyonu
Elbistan Belediyesi, güneşin enerjisini kullanmaya başladı
Elbistan Belediyesi, güneşin enerjisini kullanmaya...
banner191
banner162

Elbistan ADSM’de yeni binaya taşınma işlemleri başladı

Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin (ADSM), Karaelbistan Mahallesi’nde yeni inşa edilen hizmet binasına taşınma işlemleri başladı.

Elbistan ADSM’de yeni binaya taşınma işlemleri başladı
banner167

İl statüsüne yükseltilerek ünit sayısı 25’ten 33’e çıkarılan Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin (ADSM) Karaelbistan Mahallesi’ndeki yeni binasındaki çalışmalar tamamlandı. 2018 yılının mayıs ayında ilk kazmanın vurulduğu ve sadece Elbistan’ı değil çevre ilçeleri de yakından ilgilendiren bu önemli sağlık yatırımında inşaatla ilgili çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte eski binadan da taşınma işlemlerine başladı.

Yılda 100 binden fazla hastaya ağız ve diş sağlığı hizmetinin verildiği Elbistan ADSM’nin, uzun yıllardır Kızılcaoba Mahallesi’nde hizmet veren eski binasında taşınma ile ilgili hummalı çalışmalar sürüyor. Elbistan ADSM’deki taşınma işlemlerinin, tedavi süreçlerini etkilemeyecek şekilde kısa sürede sonlandırılması planlanıyor.

Halihazırda 21 diş hekimi ve 90 personeli ile birlikte sadece Elbistan’a değil çevre ilçelerden gelen hastalara da hizmet sunan Ağız Diş Sağlığı Merkezi’nin yeni binası, 6 bin 457 metrekare kapalı alana sahip. Ameliyathanenin de yer aldığı merkezde diş tedavisi, protez, diş eti hastalıkları tedavisi, çocuk ağız ve diş sağlığı hizmetleri, implant uygulamaları da yapılacak.

33 ünitlik olarak planlanan Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin yeni binasında diş hekimi sayısının artmasıyla birlikte vatandaşların tedavi süreçleri daha da hızlanacak. Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin (ADSM) kadrosunu güçlendirmek için daha önceden açılan endodonti, proteknik diş tedavisi, restoratif diş tedavisi gibi alanlardaki kadrolara da atama yapılması bekleniyor.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Elbistan ADSMde Yeni Binaya Taşınma Işlemleri Başladı