Elbistan ADSM’de yeni binaya taşınma işlemleri başladı

İl statüsüne yükseltilerek ünit sayısı 25’ten 33’e çıkarılan Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin (ADSM) Karaelbistan Mahallesi’ndeki yeni binasındaki çalışmalar tamamlandı. 2018 yılının mayıs ayında ilk kazmanın vurulduğu ve sadece Elbistan’ı değil çevre ilçeleri de yakından ilgilendiren bu önemli sağlık yatırımında inşaatla ilgili çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte eski binadan da taşınma işlemlerine başladı.

Yılda 100 binden fazla hastaya ağız ve diş sağlığı hizmetinin verildiği Elbistan ADSM’nin, uzun yıllardır Kızılcaoba Mahallesi’nde hizmet veren eski binasında taşınma ile ilgili hummalı çalışmalar sürüyor. Elbistan ADSM’deki taşınma işlemlerinin, tedavi süreçlerini etkilemeyecek şekilde kısa sürede sonlandırılması planlanıyor.

Halihazırda 21 diş hekimi ve 90 personeli ile birlikte sadece Elbistan’a değil çevre ilçelerden gelen hastalara da hizmet sunan Ağız Diş Sağlığı Merkezi’nin yeni binası, 6 bin 457 metrekare kapalı alana sahip. Ameliyathanenin de yer aldığı merkezde diş tedavisi, protez, diş eti hastalıkları tedavisi, çocuk ağız ve diş sağlığı hizmetleri, implant uygulamaları da yapılacak.

33 ünitlik olarak planlanan Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin yeni binasında diş hekimi sayısının artmasıyla birlikte vatandaşların tedavi süreçleri daha da hızlanacak. Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin (ADSM) kadrosunu güçlendirmek için daha önceden açılan endodonti, proteknik diş tedavisi, restoratif diş tedavisi gibi alanlardaki kadrolara da atama yapılması bekleniyor.