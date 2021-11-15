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Elbistan ADSM yeni binasında hizmete başladı

Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin (ADSM), Karaelbistan Mahallesi’ndeki hizmet binasına taşındı.

Elbistan ADSM yeni binasında hizmete başladı
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Elbistan’la birlikte çevre ilçeler ve Malatya, Adıyaman ve Sivas’ın sınır ilçelerinden gelen 100 binden fazla hastaya ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin (ADSM) Karaelbistan Mahallesi’nde Elbistan Devlet Hastanesi’nin yan tarafına inşa edilen yeni hizmet binasının temeli 2018 yılı mayıs ayında atılmıştı. Bu önemli sağlık yatırımı, 3 yıldan fazla bir sürenin sonunda tamamlandı.

Elbistan ADSM’nin yeni binaya taşınma işlemi ise geçtiğimiz ay ortalarında başlamıştı. Uzun yıllardır Kızılcaoba Mahallesi’nde hizmet veren eski binasından taşınma işlemleri tamamlandı. Halihazırda 21 diş hekimi ve 90 personeli ile birlikte sadece Elbistan’a değil çevre ilçelerden gelen hastalara da hizmet sunan Ağız Diş Sağlığı Merkezi’nin yeni binası, 6 bin 457 metrekare kapalı alana sahip. Ameliyathanenin de yer aldığı merkezde diş tedavisi, protez, diş eti hastalıkları tedavisi, çocuk ağız ve diş sağlığı hizmetleri, implant uygulamaları da yapılacak. İl statüsüne yükseltilerek ünit sayısı 25’ten 33’e çıkarılan Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM), hastalara kapılarını açtı.

33 ünitlik olarak planlanan Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin yeni binasında diş hekimi sayısının artmasıyla birlikte vatandaşların tedavi süreçleri daha da hızlanacak. Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin (ADSM) kadrosunu güçlendirmek için endodonti, proteknik diş tedavisi, restoratif diş tedavisi gibi alanlardaki kadrolara da atama yapılması bekleniyor.

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Elbistan ADSM Yeni Binasında Hizmete Başladı