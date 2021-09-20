Elbistan Adliyesi’nde Yeni Nesil İcra Modeli’ne geçildi

Söz konusu Yeni Nesil İcra Dairesi Modelinde, fiziki dosya birikimi önlenecek. İş sahipleri ve avukatlar ofislerinden elektronik sistemle işlerini halledebilecekler.

Elbistan Adliyesi İcra Müdürlüğü’nün Yeni Nesil İcra Modeli’ne geçişi için düzenlenen açılış programına, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Orhan Gündoğdu, Adalet Bakanlığı görevlileri, Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. Cihat Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Recep Üncü, hakimler ve cumhuriyet savcıları ile ilgililer katıldı.

Açılış öncesinde değerlendirme yapan Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, “Kişiler, vadesi gelen alacaklarını, devlet eliyle tahsil ederler. Bu hukuk devletinin bir gereğidir. Borçlular da borçlarını öderken hukuk devletinin gereği olarak devletten şeffaf ve öngörülebilir bir muamele beklerler. Bu noktada icra dairelerinin önemi ortaya çıkar. Adalet Bakanlığımız, kısa bir süre önce Yeni İcra Modeli adı altında bir proje başlattı. Bu proje ile hem alacaklıların hem de borçluların daha öngörülebilir; şeffaf ve uzmanlaşmış ellerde tesisini gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Elbistan İcra Dairesi, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde de icra dairelerinin bulunmayışı nedeniyle yoğun bir iş yükünün altında. Yine Elbistan’ın iş yükü ve nüfusu göz önüne alındığında ciddi iş yükü potansiyeline sahip icra dairelerinden birisi. Sayın Bakanımızın oluru ile Elbistan İcra Müdürlüğümüz Yeni İcra Modeli’ne geçiyor. Hayırlı olsun” dedi.

Adalet Bakanlığı personellerinden Kasım Seyfi ise, ülke genelindeki en hızlı açılan icra müdürlüğünün Elbistan’da olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Burası şuanda açılışını gerçekleştireceğimiz 64.pilot icra modeli. Yeni İcra Dairesi Sistemi ile vatandaşlara sunulan hizmetin kalitesi, 1 tık değil 5 tık daha arttırılmasını hedefliyoruz. İspanya ile ortaklaşa başladığımız bir proje. Örnek aldığımız İspanya’dan 3 kat daha hızlı ilerliyoruz. Pilot icrayı uygulayacağımız adliyelerdeki başsavcı beylerin gösterdikleri özen, hassasiyet, takip etme ve işi neticelendirmesi büyük önem arz ediyor. Biz, Elbistan’ı ilk pilot icra yapma noktasında sağ olsun Başsavcımız Hayri Ormancı şartları çok zorladı. Nihayete erdirmek için çok mesai harcadı. Kendisine teşekkürü borç biliyorum. Pilot icra uygulamasına karar verdiğimiz ilk günden bu güne en hızlı açılan icra müdürlüğü Elbistan oldu. Çok kısa süre içerisinde açılışını yaptık. Bakanlık nezdinde de takdire şayan bir konu. Bu yeni modelle ilgili inşallah daha iyi hizmet verme noktasına bir başlangıç yapacağız. Pilot icra demek yeni bir yüz demektir. Devrim niteliğinde işler yapıyoruz. Bunu Türkiye’nin tamamına da yayacağız. Hayırlara vesile olsun.”

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir de, kamu hizmetlerinin her anlamda ve düzeyde artmasından dolayı memnun olduklarının altını çizerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.