Elbistan'a Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği kuruluyor

Elbistan, 2019 yılında kapatılan Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği’ne yeniden kavuştu. Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, ilçeye Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği kurulmasına Tarım ve Orman Bakanlığı’nca onay verildiğini söyledi.

Başkan Tıraş, şeflik sayesinde kentin ağaçlandırma çalışmalarının daha kapsamlı bir boyutta yapılacağını belirterek, “Elbistan’ın yeşilin şehri olacak” dedi.

Orman varlığı açısından dezavantajlı konumda bulunan Elbistan’ın geleceği için Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği’nin büyük önem arz ettiğini dile getiren Başkan Tıraş, “İlçemizde bulunan Elbistan Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği, 3 yıl önce kapatılmıştı. Ağaçlandırma noktasında bulunduğu şehre büyük katkı sunan bu birimi ilçemize yeniden kazandırmak için bir süredir çalışma sürdürüyorduk. Tarım ve Orman Bakanlığına teklif ettiğimiz ilçemize Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği kurulması girişimlerimiz, bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından olumlu sonuçlandı. Umut ediyoruz ki ilçemizdeki ağaçlandırma çalışmaları şefliğin Elbistan'a gelmesiyle birlikte hız ve yoğunluk kazanacaktır. Şefliğin kurulmasında emeği geçen Sayın Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi başta olmak üzere Grup Başkanvekilimiz Sayın Mahir Ünal’a, Milletvekillerimize, İl Başkanımıza ve Orman Genel Müdürümüze teşekkür ederiz. Elbistan’ımıza ve şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, son olarak, “Kurulan bu şeflik ile ağaçlandırılması gereken alanlarda fidan dikme çalışmaları, gelir getirici orman tesisi, sosyal sorumluluk kapsamında fidan dikme ve temini ile tüm bu çalışmaların korunması ve bakımı çalışmaları işleri yürütülecektir. Yani Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği ile ayrı bir uzmanlık alanı açılmış gibi daha hızlı ve daha fazla ağaçlandırma çalışmaları yapılacaktır. Elbistan’ımız, inşallah yeşilin her tonuyla buluşan bir kent haline gelecek” ifadelerini kullandı.