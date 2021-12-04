Elbistan, 100 kameralı MOBESE ile izlenmeye başladı

İlçedeki mevcut sisteme, son teknoloji ürünü 50 kamera daha eklendiğini dile getiren Kayhan, asayiş ve trafikle ilgili konularda büyük katkı sunacak MOBESE’lerin faaliyete geçtiğini vurguladı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü, suçun önlenmesi, faillerin yakalanması ve trafik düzenlemesinde teknolojik imkanların kullanılabilmesi amacıyla görüntü, ses ve konum verilerinin işlendiği sistemler bütünü MOBESE'yi kent güvenliği için yardımcı unsur olarak kullanıyor. İlçede 50 ayrı MOBESE kamerası ile 4 tane de Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerası bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı’nın hayata geçirdiği proje kapsamında Elbistan’daki kamera bulunan noktaları ve sayısını iki katına çıkaracak proje tamamlandı. Mevcut sisteme ek olarak; birçok cadde ve kavşak ile Termik Caddesi ile Nurhak karayolu üzerine konulan kameralar, 24 saat güvenlik taraması yapacak. Her noktada farklı sayıda kamera bulunacak. Sistemde 360° sürekli çevresel tarama özelliğine sahip yüksek çözünürlüklü robot hareketli kameraların yanı sıra, termal ve gece görüş özelliğine sahip arazi taraması yapabilen kameralar da bulunuyor. Yüz tanıma özelliği de bulunan kameralar, gündüz de gece de en net görüntüyü elde edebilecek teknolojiye sahip.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, yenilenen ve kamera sayısı arttırılan sistemin kullanılmaya başlandığını söyledi.

MOBESE’nin suç işlenmesini azaltma, suçların aydınlatılmasını sağlama ve halka güven verme amaçları için etkin bir şekilde kullanıldığını anlatan Kayhan, “Şehrimizin büyük bir bölümünü, MOBESE merkezimiz tarafından günün 24 saati izleme kapasitesine ulaşmış durumdayız. Mevcuttaki MOBESE sayımız 100’e çıktı. Hareketli ve sabit kameralar da bu sistemde yer alıyor. Ayrıca PTS sayısı da 6’ya çıktı” dedi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, MOBESE’lerin suç ve suçluların tespiti, caydırıcılığın sağlanması gibi özelliğinin yanı sıra trafik kazası gibi olaylarda da büyük önem arz ettiğini de sözlerine ekledi.