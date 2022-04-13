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Eksi 4,6 dereceyi gören Elbistan’da zirai don tehlikesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden derlenen bilgilere göre gece sıcaklığının eksi 4,6’ya düştüğü Elbistan’ın Akarca Mahallesi bölgenin en soğuk yeri olurken; meyve ağaçları da zirai don tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Eksi 4,6 dereceyi gören Elbistan’da zirai don tehlikesi
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Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası, Nisan ayında kış mevsimini yaşatıyor. Hissedilir derece düşen sıcaklıklar, yağış ve zirai don tehlikesini de beraberinde getirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 10-15 derece azalması beklenen sıcaklıkların, beraberinde yağmur ve kar getireceği belirtildi. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, soğuk hava dalgasının 11 Nisan sabah 09.00 ve 17 Nisan 2022 sabah 09.00 saatleri arasında etkili olacağı ifade edilirken, zirai don tehlikesiyle birlikte ulaşımda muhtemel aksaklıklar yaşanabileceği ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarımsal faaliyet sürdüren vatandaşların dikkatli olmaları konusuna dikkat çekerek, "Genel Cuma günü sabah saatlerine, doğu kesimlerde ise Pazar gününe kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, kendi bölgeleri için meteorolojik rapor ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir" uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 12 Nisan’ı 13 Nisan’a bağlayan geceye ait sıcaklık analiz raporlarına göre, bölgenin en soğuk yeri eksi 4,6 derece ile ilçeye bağlı Akarca Mahallesi oldu. Kangal Mahallesi’nde de termometreler eksi 4,3’ü gösterdi. İlçe merkezinde ise sıcaklık eksi 1,1 dereceye kadar düştü.

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