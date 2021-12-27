Eksi 20 dereceye düşen soğukta donan kaz telef oldu

Elbistan ve Afşin, yüksek kesimlere yağan karın ardından etkili olmaya başlayan dondurucu soğukla karşı karşıya kaldı. Elbistan’da hem gece hem de gündüz sıcaklıkları düşerken; Afşin’de de termometreler eksi 20’yi gösterdi. Hayatı adeta donma noktasına getiren soğuk, insanlar kadar hayvanları da zorladı. İlçeye bağlı kırsal bir mahallede yaşanan olayda soğuktan etkilenen kazın donarak telef olduğu objektiflere yansıdı.

Öte yandan, Göksun’da da aşırı soğuk hava nedeniyle bir köpek donarak ölmüştü.