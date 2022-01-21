Eksi 20 derece ile buz kesen Elbistan’a yeni kar dalgası uyarısı

Kahramanmaraş Valiliği, AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisine girecek Elbistan için, uyarı üstüne uyarıda bulundu.

Elbistan’da, son 20 yılın en yoğun kar yağışının ardından hava ayaza çevirdi. Gece sıcaklıklarının eksi 20’ye düştüğü Elbistan, adeta buz kesti. Çok sayıda araç, aşırı soğuklar nedeniyle dondu. Kentte vatandaşların gece üzerlerine battaniye, kilim, branda çekerek soğuktan korumaya çalıştığı araçlardan birçoğu çalışmadı. Vatandaşlar araçlarını akü takviyesi ile çalıştırmak için büyük uğraşlar verirken; çok sayıda araç da çekicilerle sanayi sitesine taşındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kenti yeni bir kar dalgasının etkisi altına alacağı uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelerde, “Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın, bu geceden itibaren kuzey batı kesimlerden başlayarak ilimiz genelinde etkili olması ve gelecek hafta içine kadarda devam etmesi beklenmektedir. Yağışların ilimiz genelinde, kar ve yoğun kar yağışı şeklinde geçeceği tahmin edilmektedir” denildi.

Elbistan için yapılan 5 günlük hava tahminlerine göre ise, cumartesi günü başlayacak kar, salı gününe kadar devam edecek. Cumartesi günü en düşük hava sıcaklığı eksi 8 derece olacak. En düşük sıcaklık ise salı günü eksi 14 derece olacak.

Kahramanmaraş Valiliği de yazılı bir açıklama yaparak, vatandaşların mümkün olduğunca özel araçlarla trafiğe çıkmamalarını istedi.

Valilik, “Aşırı soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları, kış lastiği ve zincir gibi ekipmanlar olmadan trafiğe çıkmamaları, mümkün olduğu kadar özel araçlar yerine toplu ulaşım araçlarını tercih etmeleri; çığ tehlikesi ve zirai don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” uyarısında bulundu.

AFAD ise, vatandaşlara "zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı" uyarısını yaptı.