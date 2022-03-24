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Ekmek fiyatında zam tartışması
Ekmek fiyatında zam tartışması
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Ekmek fiyatında zam tartışması

Elbistan’da, alınmış bir zam kararı olmadan bazı fırınlarda ekmeğin 3,5 liradan satıldığı iddiaları vatandaşlarda kafa karışıklığı doğurdu.  

Ekmek fiyatında zam tartışması
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Elbistan’da, 200 gramlık pide ve somun, geçtiğimiz yıl kasım ayında yapılan zamla birlikte 2,5 liradan satılıyor. Fırıncıların, başta un fiyatları olmak üzere girdilerdeki artışla birlikte yeniden zam talebinde bulunduğu biliniyor. Fırıncıların, 3,5 lira yönünde talepte bulunduğu öğrenilirken; henüz bu konuda resmi bir karar alınmadı.

Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürü Oktay Ölker, ilçedeki bazı fırınların zam kararı alınmadan 3,5 liradan ekmek sattığı yönündeki iddialar üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

2,5 liradan satılan 200 gramlık somun ile pide fiyatlarıyla ilgili mevcut tarifenin geçerli olduğunu dile getiren Ölker, fazla ücret talep edilen işletmelerin de Zabıta Müdürlüğü’ne bildirilmesini istedi.

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Ekmek Fiyatında Zam Tartışması