Ekmeğe Ramazan öncesi büyük zam

Son dönemde buğdaydaki yüksek fiyat artışı, unu da etkiledi. Elektrik ve doğalgaz gibi girdilerdeki artış, ekmeğe zam olarak yansıdı. Elbistan’da en son 21 Kasım 2021’de zamlanan ekmeğin fiyatında yüzde 20 ila 40 arasında artışa gidildi. Yeni zamla birlikte daha önceden 200 gram olarak satılan ekmeğin gramajı da 210 grama çıkarıldı. Artan un fiyatları ve girdiler nedeniyle zor durumda kaldıklarını belirten fırıncıların Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası’na yaptıkları talep sonucu alınan karar doğrultusunda ilçede yeni fiyattan somun, pide ve yufka ekmek satışına başlandı.

Yeni zamla birlikte Elbistan’da 2,5 liradan satılan somun, 3 liraya yükseldi. Pidenin fiyatı ise, 3,5 liraya yükselmiş oldu.