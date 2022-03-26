Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Hava sıcaklıkları 5 ila 10 derece artacak
Hava sıcaklıkları 5 ila 10...
Ekmeğe Ramazan öncesi büyük zam
Ekmeğe Ramazan öncesi büyük zam
Yanılmaz: “AK Parti, 2023 seçimlerini açık ara kazanacak”
Yanılmaz: “AK Parti, 2023 seçimlerini...
Bakanlıktan şeker açıklaması
Bakanlıktan şeker açıklaması
Kahramanmaraş’ın milletvekili sayısı belli oldu
Kahramanmaraş’ın milletvekili sayısı belli oldu
banner191
banner162

Ekmeğe Ramazan öncesi büyük zam

Elbistan’da yapılan zamla birlikte 210 gramlık somunun fiyatı 3 liraya, pidenin fiyatı ise 3,5 liraya yükseldi.

Ekmeğe Ramazan öncesi büyük zam
banner167

Son dönemde buğdaydaki yüksek fiyat artışı, unu da etkiledi. Elektrik ve doğalgaz gibi girdilerdeki artış, ekmeğe zam olarak yansıdı. Elbistan’da en son 21 Kasım 2021’de zamlanan ekmeğin fiyatında yüzde 20 ila 40 arasında artışa gidildi. Yeni zamla birlikte daha önceden 200 gram olarak satılan ekmeğin gramajı da 210 grama çıkarıldı. Artan un fiyatları ve girdiler nedeniyle zor durumda kaldıklarını belirten fırıncıların Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası’na yaptıkları talep sonucu alınan karar doğrultusunda ilçede yeni fiyattan somun, pide ve yufka ekmek satışına başlandı.

Yeni zamla birlikte Elbistan’da 2,5 liradan satılan somun, 3 liraya yükseldi. Pidenin fiyatı ise, 3,5 liraya yükselmiş oldu.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Ekmeğe Ramazan öncesi Büyük Zam