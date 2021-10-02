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Ekmeğe 50 kuruş zam geldi

Elbistan’da 1,5 liradan satılan 200 gramlık somun ve pidenin fiyatı, yapılan 50 kuruşluk zamla birlikte 2 liraya yükseldi.

Ekmeğe 50 kuruş zam geldi
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 Elbistan’da 24 Kasım 2020’den itibaren 1,5 liradan satılan ekmeğe yüzde 30’un üzerinde zam yapıldı. İlçedeki fırıncı esnafının; ekmeğin hammaddesi olan unun torba fiyatının 200 lira seviyesine yükselmesi diğer girdilerin artması nedeniyle ekmek fiyatlarında artışa gidilmesi yönündeki talebinin ardından alınan karar doğrultusunda ilçede yeni fiyattan pide ve yufka ekmek satışına başlandı.

Zamla birlikte Elbistan’da 1,5 liradan satılan 200 gramlık somun, pide ile yufka ekmeğin fiyatı 2 liraya yükselmiş oldu.

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Ekmeğe 50 Kuruş Zam Geldi