Ekinözü’ne gençlik merkezi ve halı saha sözü

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, ilçedeki gençlik ve spor yatırımlarını arttırmak için büyük çaba harcadıklarını dile getirdi.

Ekinözü’nü, sporda öncü, gençliğiyle daha güçlü bir yapıya kavuşturma hedefi doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile görüştüklerini ifade eden Başkan Eker, gençlik merkezi ve 2 adet halı saha yapımı için söz aldıklarını belirtti.

‘Gençliği düşünüyoruz ve onlar için en güzelini istiyoruz” diyen Başkan Eker, “Yarınlarımız olan gençlerimizin başta spor ve mesleki gelişimleri olmak üzere her alanda faydalı olacak bir gençlik merkezine ihtiyacımız vardı. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu ile Kahramanmaraş ziyaretinde bu ihtiyacımızı iletme imkanı bulduk. Gençlerimizin, modern bir ortam içerisinde, okuma salonlarında, kütüphanede, bilgisayar salonunda vakitlerini değerlendirebileceği, sosyal, kültürel ve spor alanında eğitimler alabileceği gençlik merkezinin sözünü aldık” şeklinde konuştu.

Gençlik merkezi ile birlikte ilçeye 2 adet de halı saha yapılacağını bildiren Belediye Başkanı Bilal Eker, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi önemsiyoruz. Onların, her türlü kötü alışkanlıktan uzak bir şekilde sporla ve diğer sosyal aktivitelerle ilçemize daha faydalı bireyler olmasını arzuluyoruz. Bu doğrultuda da genç nesillerimiz için yapılacak her türlü yatırımın yanındayız. İnşallah Sayın Bakanımız ilçemize 2 adet de halı saha yapılacağının müjdesini verdi. Gençlerimiz için müjde niteliğindeki bu yatırımlarla ilgili prosedürlerin yakın bir zamanda tamamlanacağını umuyoruz. Ekinözü'müze ve gençlerimize hayırlı olsun. Başta Grup Başkanvekilimiz Sayın Mahir Ünal ve Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu ile saygıdeğer milletvekillerimize ilçem adına saygı ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.