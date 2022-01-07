Ekinözü’nde yaban hayatına yem desteği

Metrelerce yüksekte ve karla kaplı arazide yapılan yemleme programına, Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Recep Üncü, Ekinözü İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sedat Ahmet Yılmaz, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri ile Dulkadiroğlu Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Ali Haydar Doğan katıldı.

Salavan dağı ve çevresindeki yemleme programında, DKMP ekiplerince temin edilen 1000 kg yonca balyası, 150 kg arpa, 150 kg buğday, 150 kg dane mısır, 750 kg pazar artığı ve 200 adet ekmekten oluşan yemler, başta yaban keçisi ile diğer yabani türlerin yoğun olarak bulunduğu noktalara özenle bırakıldı.

Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, ilçenin ağır kış şartlarının yaban hayvanları açısından da zorlayıcı olabildiğini söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerine, yabani yaşama sundukları bu destekten dolayı teşekkür eden Kaymakam Onur, “Tabiatın süsü olan bu hayvanlara sahip çıkmak, yaşam döngüsüne de katkı sağlıyor” dedi.

Doğaya bıraktıkları yemler ile yaban hayvanlarının zorlu kışı atlatmaları için önemli olduğunu kaydeden Kaymakam Onur, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz, yılın belli dönemlerinde ülke genelinde bu tür yemleme programları düzenliyor. Soğuk ve kar nedeniyle yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığı bir dönemdeyiz. Ekinözü ilçemizdeki ayağını da bugün Elbistan Şefliğimiz, jandarmamız ve avcı derneklerimizin desteği ile gerçekleştirdik. Doğada ekolojinin denge için her canlının ayrı bir yeri olduğunu biliyoruz. Onların bu zorlu kışta yem bulmak için habitatlarının dışına çıkmamasını sağlama adına doğaya yem bırakıyoruz” şeklinde konuştu.

Ekinözü Kaymakamı Huzeyfe Onur, “Toplum olarak bu tür davranışlarımızın örnek olmasını arzu ediyoruz. Bu çalışmada emeği geçen başta Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonraki dönemde de yaşam halkasının zinciri olan yaban hayatına elimizden gelen desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.