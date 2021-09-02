Ekinözü’nde uyuşturucu operasyonu: 6 kilo esrar ele geçirildi

Ekinözü ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 6 kilogram kubar esrar ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri, Ekinözü ilçesine bağlı Kürtül Mahallesi’nde bir şahsın evinde ve aracında uyuşturucu madde istihbaratı üzerine harekete geçti. Elbistan Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan karara istinaden Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi ve Elbistan JASAT ekipleri tarafından müşterek operasyon düzenlendi. Şüpheli şahsın evi ve eklentileri ile aracında yapılan aramada, toplam 6 kilogram kubar esrar maddesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile silaha ait 18 adet mermi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak işlemleri için karakola götürüldü. Şüphelinin buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.