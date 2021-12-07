Ekinözü’nde TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği kapılarını açtı

TÜBİTAK’ın desteklediği ve ilçedeki okullarda hazırlanan 50 bilimsel projenin sergilendiği ‘Ekinözü Bilime Yürüyor’ TÜBİTAK 4007 Şenliği’nin açılış törenine, Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, siyasi parti temsilcileri, çevre ilçelerin milli eğitim müdürleri, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şenliğin açılış programı, KAMEK Şehit Öğretmenler Toplantı Salonu’nda yapıldı. Burada, şenlikteki ilk atölye olan ‘İlçemiz ve Yöremiz’ atölyesi kapsamında Ekinözü’nün tanıtımı yapılarak Yedi Güzel Adam, Bahattin Karakoç, Abdurrahim Karakoç, Aşık Mahzuni Şerif ile Hayati Vasfi taşyürek’in hayatı ve eserlerini konu alan sinevizyon gösterisi sunuldu.

Daha sonra projelerin sergilendiği Ekinözü Belediyesi Düğün Salonu’na geçildi. Protokol üyeleri ve katılımcılar, mehter takımı ile karşılandı ve halk oyunları gösterisi yapıldıktan sonra projenin açılış kurdelesi kesildi. Kurdele kesildikten sonra protokol üyeleri, 40 öğretmen ve 80 öğrenci tarafından hazırlanan projelerin yer aldığı sergiyi gezerek tek tek inceledi.

Atölye stantlarını gezen Ekinözü kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, şenliğin, öğrencilerin ufuklarını açtığını söyledi.

Kaymakam Onur, “Ekinözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün düzenlediği TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliğini gerçekleştirdik. Çok güzel çalışmalar ve öğrencilerimizin bilime ilk adımı atışlarını gördük. Ekinözülü öğrencilerimizin bilimle tanışmalarını izledik. Öğrencilerimizin bilim şenliği vesilesiyle bilimi seveceklerine ve gelecekte bilime ülkemize önemli hizmetlerde bulunmalarını temenni ediyorum. Bu şenlik öğrencilerimizin ufuklarını açtı” dedi.

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker ise, projeyi desteklediklerini belirterek, “Eğitim ve öğretimde bilim ve bilgi önemli bir yer tutuyor. Bu anlamda bilim şenliğinin, geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimize yeni kapılar açacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor; öğrenci ve öğretmenlerimizi kutluyorum” şeklinde konuştu.

Ekinözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç da, “TÜBİTAK 4007 projesi kapsamında ‘Ekinözü Bilime Yürüyor’ sloganıyla bilim şenliği düzenliyoruz. Şenliğimizde öğrenci ve öğretmenlerimizin çalışmasıyla oluşturulan 50 proje yer alıyor. Robotik kodlamadan yöresel el sanatlarına kadar birçok ürün yer alıyor. Gelişen teknolojinin insan yaşamına etkini anlatmak için akademisyenlerin katılacağı seminerler düzenleyerek şenliğimizi destekleyeceğiz.

Projemiz, 2020 yılında desteklenme kapsamına alınmış bir proje olmasına rağmen salgın nedeniyle iki kez erteleyerek ancak bugün uygulama şansı bulmuş olduğumuz bir projedir. Projemiz içerisinde yer alan 50 bilim atölyesinden bazılarında yöremizin geçmişi ve kültürel değerleri, örf adetleri, yaşam biçimi anlatılırken bazılarında da günümüz bilimsel çalışmalarına yer verilmiş öğrencilerimizde bilime ilgi duyma, bilgiye ulaşma, ulaştığı ve edindiği bilgiyi günlük hayata uyarlama, kodlama yapabilme gibi davranışlar geliştirmek hedeflenmiştir.

Bu amaçla biri proje yürütücümüz olmak üzere toplam 40 öğretmenimiz ve seksen öğrencimiz projemizde aktif olarak görev almıştır. İlçe Kaymakamlığımızın önderliğinde yürüttüğümüz projemize yerel ortak olarak Ekinözü Belediyemiz de destek vermiştir. Bu vesile ile katkı ve desteklerinden dolayı sayın kaymakamımıza ve sayın belediye başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.