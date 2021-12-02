Ekinözü’nde şehit öğretmenler için anma programı

İlçeye bağlı Altunyaprak Mahallesi'nde bulunan ilkokulda 22 Nisan 1996’da teröristlerce şehit edilen öğretmenler Nurettin Aslan, Hacı Ömer Serin ve Aydın Yılmaz'ı anmak için program düzenledi. Programa, Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, İlçe Emniyet Amiri Bahadır Taphasan, İlçe Jandarma Komutanı Sedat Ahmet Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Burada Kur’an-ı Kerim okundu ve şehit öğretmenler için eller semaya açılarak dua edildi.

Anma programı sonrasında değerlendirme yapan Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, şehit düşen 3 eğitim neferini unutmayacaklarını söyledi.

Öğretmenler Nurettin Aslan, Hacı Ömer Serin ve Aydın Yılmaz'ın, 25 yıl önce 23 Nisan akşamında şehit edildiğini hatırlatan Kaymakam Onur, “25 yıl önce şahadet şerbetini içen öğretmenlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz. Onlar, buraya eğitim meşalesini yakmak için gelmişlerdi. Öğrencilerini geleceğe hazırlamayı en kutlu görev bilen öğretmenlerimiz, hain eller tarafından şehit edildi. Biz de onları dualarla yâd etmek istedik. Mekanları cennet olsun” dedi.

Kaymakam Onur ve beraberindekiler, 3 öğretmenin şehit edildiği günden beri kapalı olan okulda inceleme yaptı.