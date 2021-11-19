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Ekinözü’nde modern kesim tesisi tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Ekinözü’nde 1,5 milyon TL’lik yatırımla 2 dönüm alan üzerine inşa edilen kesim tesisi tamamlandı. Tamamlanan yatırımla ilçede kesimlerin modern ve hijyenik şartlarda yapılmasını sağlayacak.

Ekinözü’nde modern kesim tesisi tamamlandı
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ekinözü’nde önemli bir projeyi daha tamamladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde ilçe merkezinde Modern Kesim Tesisi inşa edildi. Toplamda 2 dönüm alan üzerinde yükselen 1,5 milyon TL’lik proje sahip olduğu modern donatılarla önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Kesim odaları, soğuk hava deposu, sakatat odaları ve hayvan kabul alanlarının yer aldığı tesiste kesimler daha modern ve hijyenik şartlarda yapılabilecek.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ekinözü’nde modern kesim tesisi projemizi tamamladık. Hem çevre hem de hayvan sağlığının muhafaza edilmesi açısından kesimlerin sağlıklı şekilde yapılabileceği tesisimiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun” ifadeleri yer aldı.

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Ekinözünde Modern Kesim Tesisi Tamamlandı