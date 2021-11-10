Ekinözü’nde ‘Bir Kask Bir Hayat’ ve ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ uygulaması

Ekinözü İlçe Emniyet Amirliği, kentteki motosiklet sürücüleri ile vatandaşlara yönelik olarak 2 farklı etkinliğe imza attı. Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur’un da katıldığı etkinlikler, İçişleri Bakanlığı’nca başlatılan ‘Bir Kask Bir Hayat’ ve ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ projeleri çerçevesinde gerçekleştirildi.

İlçe merkezindeki programda, polis ekiplerince durdurulan ve kaskı olmayan motosiklet sürücülerine kask hediye edildi. Denetimde motosiklet sürücülerine kask kullanımı konusunda uyarıda bulunan Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur, sürücülerden kendi canlarının güvenliğini korumak adına kurallara uymalarını istedi.

Daha sonra Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur ve Ekinözü İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Bahadır Taphasan ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ projesi ile ilgili olarak vatandaş ziyaretinde bulundu. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu çay ocaklarında vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Onur ve Başkomiser Taphasan, başta emniyet kemeri kullanımı olmak üzere trafik kurallarına uyumda farkındalığın en üst noktaya çıkarılmasını amaçlayan ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ kampanyasını anlattı.

Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur, emniyet kemerinin kaza sonrasında ölüm riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini de yüzde 60 azalttığına dikkati çekti.

Kaymakam Onur, “Trafik kurallarının hepimizi hayata bağladığını aklımızdan çıkarmayalım” dedi.